Vodafone down oggi, problemi in tutta Italia: cosa succede

Sono diverse le segnalazioni di utenti Vodafone che stanno avendo disservizi in alcune zone del territorio nazionale questa mattina. A riportare il quadro della situazione è il sito downdetector.it, in cui è possibile notare l'aumento delle segnalazioni nelle prime ore del mattino. Il picco delle segnalazioni si è registrato intorno alle ore 8 di oggi, ma le problematiche sembrano essere iniziate già in nottata. Diversi utenti segnalano l'assenza di campo e possibilità di effettuare solo chiamate di emergenza. La maggior parte delle segnalazioni provengono dalla zona di Varese e dai dintorni di Milano. Non mancano ulteriori riscontri provenienti dalle zone di Roma e Perugia.