Le caratteristiche di Cities: Skylines

Cities: Skylines è un videogioco gestionale in cui chiunque può creare la propria città, andando a personalizzare elementi come gli edifici, le strade, le centrali elettriche e molto altro ancora. Ecco la descrizione presente sull’Epic Games Store: “Cities: Skylines è un approccio moderno alla classica simulazione di Città. Il gioco espande i concetti di base dell’esperienza di costruzione di una città e offre nuovi elementi che creeranno sia l’emozione che le difficoltà del realizzare e gestire una vera città. I creatori del franchise Cities in Motion portano nel gioco un sistema di trasporti completo. Cities: Skylines offre anche la possibilità di essere modificato per adattarsi al tuo stile di gioco, controbilanciando così alla perfezione la complessa simulazione su più livelli. L’unico limite è la tua immaginazione, quindi chiudi gli occhi e inizia a sognare in grande!”



I rumor sui prossimi giochi in arrivo

Negli scorsi giorni era circolata una lista relativa ai giochi che l’Epic Games Store avrebbe iniziato a regalare a partire oggi. L’elenco si è rivelato almeno in parte sbagliato, visto che il primo titolo svelato è stato Cities: Skylines e non Dying Light come volevano i rumor. Per completezza riportiamo di seguito gli altri giochi presenti nella lista, anche se l’arrivo di alcuni di essi nei prossimi giorni sembra improbabile: Resident Evil 7, The Witcher 3: Wild Hunt, Mass Effect Andromeda, Assassin’s Creed Origins, Metal Gear Solid V, The Evil Within 2, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3, Monster Hunter World, Dragon Age Inquisition, Horizon Zero Dawn, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.