European Space Week 2020: tutto quello che c'è da sapere sull'evento

Si tiene a Bonn, in Germania, sotto la Presidenza tedesca dell'Unione Europea, ma è totalmente online e, nonostante la distanza fisica, si occuperà come ogni anno, di coinvolgere l'intera comunità spaziale del Vecchio Continente. Si tratta dell' European Space Week 2020 , in programma dal 7 all'11 dicembre. Dai responsabili politici e le start-up alle autorità pubbliche e agli attori del settore, dagli investitori agli utenti: tutti possono dire la loro per confrontarsi e porre gli obiettivi per il futuro.

Gli argomenti che verranno affrontati

Come spiega anche l' European GNSS Agency (GSA) , l'European Space Week 2020 si concentra su come il programma spaziale dell'Unione sta contribuendo al raggiungimento delle priorità della Commissione Europea per il periodo 2019-2024, con sessioni sul rapporto tra il programma e il Green Deal europeo, “un'economia che lavora per le persone” o “un'Europa adatta all'era digitale”, per citare solo qualche tema che verrà affrontato. Con lo spazio che ha un effetto moltiplicatore positivo nell'economia dell'UE, verrà prestata anche particolare attenzione al modo in cui le sinergie tra Galileo, EGNOS, Programma Copernicus e GovSatCom possono promuovere l'innovazione, la crescita e la sostenibilità. Ci sarà spazio anche per gli amanti dei media digitali che potranno seguire una sessione su come comunicare in modo efficace sul programma #EUSpace guidata dai migliori influencer tecnologici.

Il programma