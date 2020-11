Un’azienda italo-inglese lancia l'analista virtuale contro fake news

Non sostituisce il lavoro dell’uomo



approfondimento

L'analista artificiale sarà in grado di automatizzare al 75% il lavoro umano sulle fake news, senza sostituirsi a quest'ultimo ma riuscendo a minimizzare la mole di dati da analizzare, lasciando all'analista in carne e ossa la fase di controllo e verifica delle informazioni e dei risultati, assicura Deephound, che sottolinea l'utilità dello strumento nei casi di operazioni finanziarie, di equity crowdfunding e manovre finanziarie online, aumentate nel periodo di lockdown. La piattaforma unirà l'Open Source Intelligence, cioè la capacità di analizzare fonti e verificare informazioni a partire dalle risorse disponibili al pubblico con quelle del Deep Insight, le procedure intuitive proprie delle scelte umane, in modo tale da offrire gli strumenti e le tecnologie per svolgere in autonomia tutte le attività dell'analista di intelligence.

Mercato ancora acerbo

Su internet circolano miliardi di informazioni e contenuti provenienti da varie fonti: la capacità di valutare l'affidabilità di queste ultime, di ciò che veicolano e quindi individuare i relativi autori è una delle principali attività dell'analista di intelligence. "Deephound nasce come laboratorio di analisi sulle fake news - spiega Rosbeh Zakikhani, uno dei tre fondatori, ripreso dall’Ansa - ma ben presto ci siamo accorti che il mercato non era ancora pronto per considerare il fact-checking come servizio e ad acquistarlo in quanto tale. “Quindi abbiamo deciso di spostarci sulla business intelligence" conclude Zakikhani.