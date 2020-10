Tecnologia europea, Leonardo: supercomputer tra i più potenti al mondo

Lo hanno annunciato, come riporta un comunicato dedicato diffuso da Cineca, il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, Roberto Viola, Direttore Generale della DG Connect presso la Commissione UE, il Presidente di Cineca Eugenio Di Sciascio, il DG di Cineca David Vannozzi, in una conferenza stampa.

Sarà uno dei primi cinque supercomputer al mondo

Leonardo sarà gestito dal consorzio interuniversitario Cineca ed ambisce a diventare uno dei primi cinque supercomputer al mondo e il più potente per l'intelligenza artificiale.

“È con una punta di orgoglio che abbiamo annunciato oggi i fornitori del supercomputer Leonardo. È stata posta così la prima pietra di un edificio ambizioso che saprà mettere l’Italia e l’Europa in grado di competere con Cina, Stati Uniti e Giappone nel campo del supercalcolo. Si tratta di un impegno straordinario della Commissione europea e dei 32 Stati partecipanti. È bene ricordare che il supercalcolo è oggi un booster decisivo nella competizione economica, e non solo”, ha commentato David Vannozzi, direttore generale di Cineca”.

Le applicazioni di Leonardo

Come precisato da Cineca, Leonardo potrà essere utilizzato dai ricercatori per individuare le strategie per la mitigazione e la risposta agli eventi naturali, come sisma, tsunami, eventi vulcanici, assetto idrogeologico, e per il contrasto alle situazioni di pandemia e di epidemie da patogeni. “Questo supercomputer contribuirà a sviluppare ulteriormente le capacità dell'Italia e dell'Europa in una serie di aree di applicazione chiave, quali: risposta ai cambiamenti climatici, aumento della resilienza ai disastri naturali e alle pandemie e promozione delle capacità di ricerca e innovazione del nostro settore“, ha commentato Roberto Viola, Direttore Generale della DG Connect presso la Commissione UE.