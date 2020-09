Linkedin cambia grafica e arrivano le Storie: tutte le novità

Le Storie saranno presto disponibili anche su LinkedIn, il social media dedicato allo sviluppo di contatti professionali. Annunciati per la prima volta a marzo da Pete Davies, il senior director of product management della piattaforma, i contenuti che scompaiono nell’arco di 24 ore potranno essere usati dagli utenti per interagire tra loro in vari modi. Per esempio, si potranno postare dei consigli per migliorare la vita lavorativa delle altre persone o magari dei momenti di svago tra colleghi. I primi a poter usufruire delle Storie saranno gli utenti canadesi, ma nel corso delle prossime settimane la novità sarà estesa anche al resto del mondo. Negli scorsi mesi LinkedIn ha testato la funzione in alcuni Paesi, tra cui Brasile, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti, Australia e Francia, ottenendo dei risultati incoraggianti. Infatti, gli utenti hanno approfittato dell’opportunità per condividere un numero molto elevato di Storie.