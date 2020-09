Pioneer lancia CDJ-3000, il nuovo multiplayer per DJ top di gamma

“Entriamo in una nuova dimensione: è arrivato il CDJ-3000. Un multiplayer più evoluto che apre un nuovo mondo di possibilità creative”. Con queste parole inizia il comunicato ufficiale con cui Pioneer ha annunciato il lancio del suo nuovo multiplayer per DJ top di gamma, una delle novità più attese del settore del Djing.

La nuova console rinnova la gamma CDJ, che dal 1994, l’anno di debutto del CDJ-500, il primo CD DJ player flat-top al mondo, si è evoluta in modo significativo, offrendo agli utenti un’interfaccia sempre più intuitiva e funzioni all’avanguardia per poter “manipolare” la musica e ottimizzare al meglio le proprie performance. CDJ-3000 è già disponibile in Italia al prezzo consigliato di 2.399 euro.

La nuova MPU avanzata offre una maggiore stabilità e nuovi opzioni creative

CDJ-3000, definito dalla stessa aziende come il “lettore più avanzato che abbia mai realizzato”, è stato progettato per “trasformare in realtà la visione creativa degli utenti”. Grazie alla nuova MPU avanzata, la nuova console per dj, oltre ad aggiungere nuove opzioni creative, offre una maggiore stabilità e affidabilità per il setup.

“Con la nuova MPU, non solo abbiamo rivoluzionato il modo in cui viene gestito il CDJ, ma abbiamo anche reso il suo funzionamento più lineare e stabile di tutti i suoi predecessori. La potenza di elaborazione della MPU ci ha permesso di introdurre nuove entusiasmanti funzioni prima impossibili, permettendoci di aggiungere nuove caratteristiche con futuri aggiornamenti”, spiega l’azienda sulla pagine ufficiale dedicata al dispositivo.