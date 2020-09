Intel, svelato il processore superveloce di undicesima generazione

Il mondo dei laptop “sottili e leggeri” entra in una nuova era: Intel ha presentato il suo nuovo processore Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris X (nome in codice “Tiger Lake”). Si tratta senza dubbio, annuncia Intel durante l’evento di presentazione online avvenuto in occasione di Ifa 2020, “dei migliori processori al mondo per laptop ‘thin-and-light’ con sistema operativo Windows o ChromeOS”. Un processore, dunque, dedicato ai computer portatili (“thin and light”, sottili e leggeri appunto) che porta le funzionalità di produttività, collaborazione, intrattenimento e gaming a un livello superiore.

Le caratteristiche del nuovo processore



I processori di nuova generazione utilizzano la tecnologia di elaborazione SuperFin di Intel (“Creata ripartendo da zero”, spiegano gli ingegneri), sono energeticamente più efficienti e offrono “prestazioni e prontezza di risposta ai vertici della categoria”. Il nuovo processore permette una creazione di contenuti in media fino a 2,7 volte più veloce, produttività da ufficio migliore del 20 per cento, gaming e streaming fino al doppio della velocità. Integrate nel chip ci sono tante peculiarità, come CPU e GPU ottimizzate e intelligenza artificiale accelerata, Solo per fare un paio di esempi pratici, con questi processori è ancora più semplice per il pc escludere i rumori di fondo durante una videochiamata o sfocare lo sfondo tenendo solo chi parla in primo piano; ma è molto più veloce e performante anche nel lavorare su foto e video o giocare ai videogame

La nuova “certificazione” Intel Evo



Non è tutto: Intel ha presentato anche la sua nuova piattaforma Intel Evo per i prodotti basati su processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris X “Si tratta di un marchio - spiegano da Intel - per designare i prodotti certificati per le specifiche Key Experience Indicator di seconda generazione del programma Project Athena”: i laptop che espongono questo marchio, in pratica, sono certificati come i migliori computer in circolazione per aiutare l’utente a concentrarsi sulla produttività Questa esclusiva metodologia di test e misurazione fornisce una previsione di come il laptop si comporterà con l’utilizzo quotidiano nelle attività come prontezza di risposta della batteria, riavvio del sistema in standby, durata della batteria e carica rapida I prodotti della piattaforma integrano il nuovo standard di trasmissione ad alta velocità Thunderbolt4 e sono compatibili con le nuove reti veloci domestiche Wi-Fi 6, Più di 150 prodotti basati sui nuovi processori sono in fase di sviluppo da parte di aziende come Acer, Asus, Dell, Dynabook, Hp, Lenovo, Lg, Msi, Razer, Samsung.