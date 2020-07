Google Play Pass, l’abbonamento per giochi e app sbarca in Italia

Google Play Pass sbarca in Italia. Lanciato lo scorso settembre negli Stati Uniti, il servizio in abbonamento del colosso di Mountain View che permette di accedere ad una selezione di app e giochi Android del Play Store è finalmente disponibile anche in Italia, oltre che in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Spagna e Regno Unito.

La nuova piattaforma di gaming mobile, riservata ai dispositivi con sistema operativo Android, prevede due diversi abbonamenti: uno mensile, sottoscrivibile al prezzo di 4,99 euro, e il nuovo abbonamento annuale, al costo di 29,99 euro.

Google Play Pass: 150 nuovi giochi

“Negli ultimi mesi abbiamo aggiunto oltre 150 nuovi titoli, dai giochi di corse alle app di disegno, al catalogo Play Pass e continuiamo ad aggiungere nuovi contenuti ogni mese. Gli abbonati possono ora godere di classici come Sonic the Hedgehog, antistress come Golf Peaks e un vasto elenco di indie premiate come Teslagrad, Forgotton Anne e Sally's Law, tutte incluse con l'abbonamento e senza pubblicità o acquisti in-app”, spiega Google in un post pubblicato sul suo blog ufficiale, in occasione dell’annuncio dell’espansione dei mercati in cui è disponibile Play Pass.

Con l’arrivo dei nuovi giochi mobile il catalogo del servizio in abbonamento di Google conta ora oltre 500 titoli, privi di acquisti in app e pubblicità. L’elenco completo è visibile dal Play Store.

Come attivare la sottoscrizione

Per abbonarsi al nuovo servizio in abbonamento di Google dedicato ai giochi mobile è necessario avere un dispositivo con versione Android 4.4 o successive e installare l'app Google Play Store (versione 16.6.25 o successive). Ecco la procedura completa per attivare la sottoscrizione:

• Aprire l'app Google Play Store dal proprio smartphone/tablet Android

• Selezionare il tasto del menu hamburger nell'angolo in alto a sinistra e cliccare sul tasto “Play Pass”, per poi scegliere se iniziare la prova gratuita o abbonarsi al servizio (la prova gratuita verrà proposta solo ai nuovi utenti di Play Pass)

• Selezionare il prezzo e il metodo di pagamento

• Cliccare su Abbonati

L’abbonamento può essere disattivato in qualsiasi momento recandosi sulle impostazioni, accessibili sul menu.