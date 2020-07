Halo 3, ecco il trailer di lancio nella Master Chief Collection per PC

Tutti gli utenti in possesso della Master Chief Collection possono scaricarlo come aggiornamento gratuito. È in vendita anche singolarmente al prezzo di 9,99 euro

Dal 14 luglio Halo 3 è disponibile su PC all’interno della Master Chief Collection. La conferma arriva dal trailer di lancio del titolo, pubblicato sul canale YouTube ufficiale della serie da 343 Industries.

La versione per PC del terzo capitolo della serie, uscito nel 2007 su Xbox 360, è in vendita anche singolarmente al prezzo di 9,99 euro.

Halo 3 ottimizzato per PC

"Il prossimo capitolo di Halo The Master Chief Collection, Halo 3, arriva ottimizzato per PC. Sii testimone del ritorno di Master Chief e della lotta finale tra i Covenant, i Flood e l'intera razza umana in questa drammatica e adrenalinica conclusione della trilogia originale di Halo”, scrivono gli sviluppatori del titolo. “Con il destino della galassia in gioco, Master Chief torna per scoprire un antico segreto nascosto sotto le sabbie dell'Africa, che potrebbe essere la chiave per la salvezza o per la distruzione dell'umanità: si tratta di un oggetto che potrebbe cambiare le sorti del conflitto Umano-Covenant”.