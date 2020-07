Ninjala ha superato quota 3 milioni di download su Nintendo Switch

Ninjala ha raggiunto quota 3 milioni di download su Nintendo Switch in tutto il mondo a meno di un mese dal suo debutto sul mercato. L’importante traguardo è stato annunciato dalla stessa software house in un Tweet pubblicato sul profilo ufficiale del titolo. Per festeggiare il risultato la casa sviluppatrice, GungHo Online Entertainment, ha deciso di premiare i videogiocatori regalando agli iscritti altri 100 Jala gratis (la moneta del Battle Royale). Il premio non ha scadenza, ciò significa che gli utenti potranno decidere di spendere le 100 monete quando lo riterranno opportuno.

100 Jala gratis per tutti gli utenti

“Il numero totale di download di Ninjala in tutto il mondo ha superato i 3 milioni. Vorremmo ringraziare tutti i giocatori per 100 Jala.

Se non hai ancora scaricato Ninjala, ora puoi ottenere un totale di 400 Jinara!”, ha annunciato la software house in un Tweet.

L’importante traguardo conferma un debutto più che positivo di Ninjala su Nintendo Switch. I giocatori sono ora alle prese con la prima Stagione del Battle Royale che terminerà il 27 agosto 2020 con l’arrivo della Season 2, che introdurrà su Ninjala tante nuove arene, armi, carte Shinobi, costumi ed emote. Da fine agosto sarà disponibile anche un nuovo Battle Pass, con premi esclusivi. Entro fine anno è previsto anche l'arrivo della terza stagione, con cui debutterà sul Battle Royale targato GungHo Online Entertainment la nuova modalità spettatore, che consentirà agli utenti di osservare i match da diverse angolazioni.

Ninjala: disponibile dal 24 giugno 2020

Ninjala, rilasciato ufficialmente il 24 giugno 2020 in esclusiva su Nintendo Switch, è un Battle Royale in cui fino ad 8 ninja si affrontano utilizzando delle speciali gomme da masticare colorate. “Partecipa alle Battaglie Reali fino a otto giocatori e contendi il primato agli altri ninja del mondo. Il giocatore che ottiene più punti durante la battaglia sarà il vincitore finale. Ottieni punti sconfiggendo i tuoi avversari, raccogliendo oggetti, distruggendo droni e in molti altri modi. Ottieni punti extra sconfiggendo i tuoi avversari con un IPPON, un'incredibile mossa finale”, riporta la descrizione ufficiale del titolo.