Microsoft Your Phone: ora si può gestire musica dello smartphone da PC

In queste ore è in distribuzione un nuovo aggiornamento per l’app Windows Microsoft Your Phone (Il mio Telefono), la piattaforma che permette di sincronizzare lo smartphone con Windows 10 e gestire le notifiche e le chiamate, disponibile sia per dispositivi con sistema operativo iOS che Android. Tra le novità, l’update consente di gestire la riproduzione musicale dei dispositivi Android direttamente dal proprio computer Windows. Il nuovo aggiornamento sarà rilasciato sull’applicazione Microsoft Your Phone per tutti gli utenti con Windows 10 con versione 1803 e più recenti e Android dalla versione 7 Nougat in poi.

Come si attiva la nuova funzione

Tra i servizi attualmente compatibili con la nuova funzione, per ora disponibile esclusivamente su Android, ci sono Spotify, Amazon Music, Pandora, Google Play Music, YouTube Music, Xiaomi Music e Google Podcast.

La novità è supportata dalla versione 1.20051.93.0 di Your Phone e la 1.20051.113.0 di Your Phone Companion per Android. Per attivarla basta aprire l’app Windows sul Pc, recarsi sulle impostazioni e abilitare la voce dedicata “Show audio currently playing from my phone”.

Stando a nuovi rumor trapelati dal sito specializzato Windows Latest, su Windows 10 potrebbero approdare due importanti novità. La prima è il supporto Pip. Stando alle indiscrezioni sarà possibile aprire una conversazione SMS in una finestra separata. La seconda novità riguarda la possibile integrazione di una nuova icona per telefonare al proprio contatto nella pagina della conversazione SMS.

Windows 10, nuova build nel Fast Ring con qualche bug fix

Tra le ultime novità, Windows ha recentemente rilasciato la nuova build 19640 per Fast Ring, la versione beta di Windows 10 dove gli Insider testano in anteprima le nuove versioni del sistema operativo. L’update non porta con sé rilevanti novità. Comprende due bug fix, uno dei quali risolve un errore che si verifica se il proprio nome utente nella pagina di login inizia con uno spazio, e corregge alcuni problemi legati all’installazione.