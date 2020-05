Venerus, il concerto in streaming chiude la Milano Digital Week. VIDEO

Si è chiusa sabato 30 con la musica di Venerus la Milano Digital Week, la rassegna online con oltre 500 appuntamenti dedicati alla città trasformata. Un concerto in streaming - a pagamento - in diretta dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Circa mille persone hanno pagato (a un prezzo simbolico) il biglietto virtuale per assistere alla performance di uno degli artisti più eclettici e particolari della scena indipendente. Un appuntamento organizzato in collaborazione con Radar Concerti, Asian Fake e Dice, l’innovativa piattaforma di ticketing che ha fondato, in risposta all’emergenza Coronavirus, una web Tv che porta i concerti sui piccoli schermi.