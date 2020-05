Lenovo presenta Yoga Duet 7i e IdeaPad Duet 3i: le caratteristiche

Lenovo ha alzato il sipario su due nuovi portatili pensati per rispondere alle esigenze dei clienti, alla ricerca di dispositivi leggeri, veloci e progettati per lavorare in multi-tasking. Si chiamano Lenovo Yoga Duet 7i e IdeaPad Duet 3i e sono due portatili 2-in-1 equipaggiati con Windows 10. Presentati insieme al successore dello Smart Tab M10, lanciato lo scorso anno, entrambi i nuovi dispositivi di marchio Lenovo debutteranno sul mercato italiano verso la fine del 2020 e saranno probabilmente disponibili rispettivamente a un prezzo di partenza di circa 1.199 euro e 429 euro. Ecco nel dettaglio le specifiche tecniche dei nuovi computer di Lenovo.

Lenovo Yoga Duet 7i: specifiche tecniche

Lenovo Yoga Duet 7i è il primo Pc Yoga ad essere dotato di tastiera Bluetooth (5.0) rimovibile e retroilluminata. Con display da 13 pollici, il nuovo dispositivo, dal peso di soli 1,16 chilogrammi, offre il supporto alla connettività WiFi 6 e ha come assistente vocale Alexa di Amazon. Basato sul processore Intel Core di 10a generazione con grafiche Iris Plus, offre fino a 16GB di memoria DDR4 e fino a 1TB di storage PCIe SSD. Per quanto riguarda la batteria, ne monta una che promette un’autonomia di 10,8 ore. Oltre alla nuova E-Color Pen, Lenovo Yoga Duet 7i debutterà sul mercato con diversi accessori dedicati, quali la custodia in pelle e il Lenovo Yoga Mouse con Laser Presenter.

IdeaPad Duet 3i: caratteristiche

Il super leggero IdeaPad Duet 3i, invece, è un portatile 2-in-1 che monta un pannello IPS da 10,3 pollici e si basa sui processori Intel Pentium. Dal peso di soli 0,86kg, monta una batteria con un’autonomia massima di 7 ore, ha come assistente digitale Cortana e offre il supporto alla connettività WiFi 5 (LTE opzionale).

Sarà disponibile in Graphite Grey, e in due diversi tagli di memoria con 4 o 8 GB di memoria DDR4 e fino a 128 GB eMMC 5.0.