Honor svela MagicBook Pro 2020 e il nuovo tablet V6 con WiFi 6 e 5G

Durante l’evento Smart Life, Honor ha alzato il sipario su un nuovo laptop e un tablet da record, Honor V6, il primo con supporto alle reti di quinta generazione e WiFi 6. Il laptop si chiama Honor MagicBook Pro 2020 ed è la versione aggiornata del modello omonimo che ha debuttato sul mercato di settore lo scorso luglio, equipaggiata con i processori Intel Core i5 e i7 di 10a generazione.

Honor V6 sarà disponibile in Cina dal 13 giugno, in tre diverse varianti cromatiche Wizard of OZ, Titanium Sky Silver, Magic Night Black, ad un prezzo ancora sconosciuto.

Il nuovo laptop, invece, svelato nella colorazione Glacial Silver, debutterà sul mercato cinese domani, 19 maggio, al prezzo di 5.999 yuan, ovvero circa 780 euro, per la variante con processore i5. Il modello con i7 potrà essere acquistato al prezzo di 6.699 yuan, che corrisponde a circa 910 euro al cambio.

Honor MagicBook Pro 2020: tutte le specifiche tecniche

Con schermo 16,1 pollici e sottili cornici laterali, proprio come il suo predecessore, Honor MagicBook Pro 2020 ha come sistema operativo Windows 10, in edizione Home, offre 16 GB di Ram, 512 GB di storage interno e monta una scheda grafica NVIDIA GeForce MX350 da 2 GB.

Per quanto riguarda la batteria, ne monta una da 56Wh, che promette 11 ore e mezza di autonomia in playback video.

Completano l’offerta una webcam in HD con doppio microfono, lo sblocco rapido tramite impronta digitale e un jack audio da 3.5 millimetri con supporto al Dolby Atmos.

Honor V6: le specifiche tecniche

Con display da 10,4 pollici con risoluzione 2K e rapporto schermo-scocca dell'84%, il nuovo tablet da record di marchio Honor si basa sul processore Kirin 985, abbinato a 6 GB di Ram e a 64 o 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una camera posteriore con sensore da 14 megapixel e una lente per i selfie da 8 megapixel.

Honor V6, inoltre, ha come sistema operativo Android 10 e monta una batteria da 7.250mAh, con supporto alla ricarica rapida a 22,5W.