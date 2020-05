Realme in Italia con due nuovi smartphone: X50 Pro 5G e 6 Pro

Realme X50 Pro 5G e Realme 6 Pro debutteranno presto sul mercato italiano. L’annuncio, tanto atteso dai fan del marchio, arriva direttamente dall’azienda cinese, che ha mostrato online il suo primo smartphone con supporto alle reti di quinta generazione ad approdare in Europa, l’X50 Pro, presentato al grande pubblico in occasione del Mobile World Congress 2020, che sarà accompagnato dal più economico Realme 6 Pro, svelato nel mese di marzo. Debutteranno entrambi sul mercato italiano il 18 maggio 2020. Realme X50 Pro 5G sarà disponibile in due diverse colorazioni, Rust Red e Moss Green, con prezzi a partire da 600 euro. Realme 6 Pro, invece, con quadrupla camera posteriore potrà essere acquistato al costo di 350 euro nell’unica versione in colorazione Lighting Red. Ecco nel dettaglio le specifiche tecniche di entrambi i modelli.

Realme X50 Pro 5: tutte le caratteristiche

Con schermo Super Amoled da 6,44 pollici, prodotto da Samsung, con refresh rate a 90Hz e lettore di impronte integrato, X50 Pro 5G è un top di gamma dal prezzo super competitivo. Ha come processore Snapdragon 865 e sarà disponibile sul mercato italiano in due diversi tagli di memoria con Ram da 8 o 12 GB e storage interno da 128 o 256 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, abbinato da un teleobiettivo da 12 megapixel, a una lente ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore in bianco e nero per i ritratti. Prestante anche la camera per i selfie con doppio sensore: una lente principale da 32 megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel. Completa l’offerta una batteria a doppia cella da 4.200 mAh con ricarica veloce da 65W, in grado di ricaricarsi completamente in solo 35 minuti.

Realme 6 Pro: le specifiche tecniche

Realme 6 Pro, equipaggiato con il nuovo chipset Snapdragon 720G e ha uno schermo da 6,6 pollici a 90 Hz con risoluzione FullHD+. Monta due fotocamere per i selfie, rispettivamente da 16 e 8 megapixel e una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel, abbinato a un teleobiettivo da 12 megapixel, a un ultra-grandangolare da 8 megapixel e a un obiettivo macro da 2 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria ne ospita una da 4.300mAh con ricarica rapida a 30W, in grado di ricaricarsi completamente in 60 minuti.