Intel ha acquisito Moovit, app di riferimento per la mobilità urbana

Applicazione nata a Tel Aviv e che oggi conta 800 milioni di utenti in 3100 città di 102 Paesi, è stata acquistata per una cifra pari a circa 900 milioni di dollari dal colosso di Santa Clara, in California

E’ ufficiale l’acquisto da parte di Intel Corporation, che lo ha comunicato in una nota apparsa sul proprio portale, di Moovit, una delle app per la mobilità cittadina più utilizzate al mondo e che combina informazioni dagli operatori di trasporto pubblico e delle autorità con informazioni aggiornate in ogni momento da parte degli utilizzatori, per offrire a chi viaggia un quadro in tempo reale del migliore tragitto per la propria destinazione. “Aggreghiamo tutte le forme di mobilità presenti in città. Siamo più precisi di altri perché uniamo le informazioni delle aziende di trasporto con quelle della comunità degli utenti”, aveva detto Yovav Meydad, vicepresidente e portavoce della app nata a Tel Aviv e che oggi conta 800 milioni di utenti in 3100 città di 102 Paesi, in un’intervista a Sky Tg24.

Il connubio con Mobileye

Ora, per una cifra pari a circa 900 milioni di dollari, Moovit entra a far parte del mondo di Intel, colosso americano delle nuove tecnologie con sede a Santa Clara in California, e contribuirà a portare Mobileye, consociata israeliana di Intel Corporation che sviluppa auto a guida autonoma, sempre più vicino al proprio obiettivo di diventare un fornitore di mobilità completo, includendo anche servizi di robotaxi, che gli esperti stimano possa costituire un’opportunità da 160 miliardi di dollari entro il 2030. “L’obiettivo di Intel è creare tecnologia in grado di cambiare il mondo, che possa migliorare le vite di tutte le persone sulla Terra, e il nostro team Mobileye onora questo impegno ogni giorno”, ha dichiarato Bob Swan, Ceo di Intel. “La tecnologia di Mobileye sta già migliorando la sicurezza di milioni di automobili in strada, e Moovit accelera la loro capacità, da azienda di mobilità completa, di rivoluzionare davvero il trasporto, riducendo gli ingorghi stradali e salvando le vite”, ha poi aggiunto.

Il futuro della mobilità

Oggi Mobileye, spiega la nota di Intel, “è il primo partner di soluzioni per l’automotive che rendono possibile lo sviluppo di sistemi avanzati di guida assistita (Adas) in circa 70 milioni di veicoli con più di 25 produttori di automobili partner”. L’acquisizione di Moovit da parte di Intel rientra nel piano aziendale di investimenti pensati per soddisfare le nuove opportunità di mercato basate sull’uso intenso di dati, che comprendono il mercato in rapida ascesa degli Adas, delle tecnologie di dati e mobility-as-a-service, che tutte insieme rappresentano un’opportunità totale, stimata, di oltre 230 miliardi entro il 2030. Alla conclusione di questo piano, dicono da Intel, Moovit si unirà a Mobileye ma conserverà il suo brand e le partnership esistenti. “Moovit è un brand forte sul quale fanno affidamento centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Insieme, grazie alle estese capacità di Mobileye nelle tecnologie di mappatura e di guida autonoma, saremo in grado di accelerare la nostra tabella di marcia per trasformare il futuro della mobilità”, ha invece commentato Amnon Shashua, Ceo di Mobileye, acquisita da Intel nel 2017.