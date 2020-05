Summer Game Fest, una serie di eventi online dedicati ai videogiochi

L'Electronic Entertainment Expo, meglio conosciuto con il nome di E3, una tra le più importanti fiere di videogiochi nel mondo che si svolge ogni anno a Los Angeles, nel 2020 è stato ufficialmente annullato, causa coronavirus. I fan del settore, però, potranno godere di un’interessante “alternativa”, ovvero il Summer Game Fest. Annunciato da Geoff Keighley, responsabile che cura le sorti dei celebri “The Game Awards”, si tratta di una nutrita serie di eventi, rigorosamente online, che si svolgeranno da maggio ad agosto.

I partecipanti

Sul sito della manifestazione, è attualmente possibile inserire il proprio indirizzo e-mail per essere aggiornati su quando e dove, nello specifico, si terranno i diversi eventi. La manifestazione virtuale vedrà il coinvolgimento di produttori e software house come 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment, Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Steam, Square Enix, Valve e Warner Bros Interactive Entertainment. Il programma prevede conferenze di discussione e presentazione di videogiochi, organizzate sotto l'ala del Summer Game Fest, trasmesse sulle rispettive piattaforme social.

Prove e trial gratuiti

Tra le ulteriori possibilità che dovrebbe offrire l’evento, oltre a quella di conoscere anteprime sui titoli che verranno rilasciati sul mercato prossimamente, il Summer Game Fest, insieme a Steam, Xbox e altre piattaforme, daranno modo di accedere a vari contenuti. Ciò significa che sarà possibile provare giochi e partecipare a trial gratuiti per un periodo di tempo limitato su differenti piattaforme, proprio come si può fare partecipando normalmente ad una qualunque fiera di settore. E proprio restando al mondo del gaming targato Microsoft, i fan potrebbero aspettarsi presto interessanti novità in arrivo. Almeno questo è quello che promette l’evento “Inside Xbox”, proposto anche all’interno del Summer Game Fest e fissato per il 7 maggio. Molto probabilmente, al centro della presentazione, ci sarà il futuro di Xbox Series X, la prossima console di nuova generazione del colosso di Redmond. Sarà solo la prima di una delle numerose notizie che riguarderanno i prossimi mesi dell’industria videoludica e che saranno protagoniste di questo evento virtuale che terrà compagnia agli appassionati di videogiochi per tutto il corso dell’estate.