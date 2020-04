Twitch Rivals, Doritos diventa partner commerciale ufficiale

Twitch, la nota piattaforma di livestreaming, ha da poco annunciato una partnership di marketing con Doritos per il suo marchio Twitch Rivals. Il brand si unisce agli altri partner commerciali del torneo di eSport, ossia PepsiCo MTN DEW AMP GAME FUEL e la US Army National Guard. La partnership ha preso il via durante il torneo beneficienza Twitch Rivals SuperGames da un milione di dollari, dedicato al Battle Royale Fortnite.

La partnership con Doritos

Non è la prima occasione in cui Twitch e Doritos uniscono le forze: nel 2018, in occasione della TwitchCon, hanno collaborato allo streamer invitational di Call of Duty: Black Ops 4, un torneo a cui hanno preso parte giocatori famosi come Tyler “Ninja” Blevins, Jack “coraggio” Dunlop, Ben “dottor Lupo” Lupo, e Michael “Sindone” Grzesiek. Per rafforzare il marchio Twitch Rivals, negli ultimi anni la piattaforma di livestreaming ha creato delle competizioni pensata per dare visibilità a streamer e influencer specializzati in una vasta gamma di giochi. All’inizio di aprile, per esempio, si sono svolti i Valorant Showdown di Twitch Rivals che hanno coinvolto delle squadre capitanate da streamer famosi come Tim “TimTheTatman” Betar e Jaryd “Summit1g” Lazar. Per chi non lo conoscesse, Valorant è il nuovo gioco di Riot Games, software house nota soprattutto per il MOBA (multi-player online battle arena) League of Legends.

Facebook Gaming

Recentemente, Facebook ha lanciato il guanto di sfida a Twitch, lanciando un’applicazione dedicata alla trasmissione di contenuti videoludici sul web, destinata sia agli streamer sia a chi ama vederli alle prese con vari videogiochi. Nota come “Facebook Gaming”, l’app è attualmente disponibile su smartphone e tablet Android. “Stiamo vedendo una grande crescita della fruizione dei videogiochi durante la quarantena", ha detto la responsabile della app Facebook, Fidji Simo confermando il dato secondo cui, dei circa 2 miliardi e mezzo di utenti sparsi nel mondo che utilizzano il social network, sono circa 700 milioni colore che fruiscono di contenuti legati ai videogame.