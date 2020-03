Per allietare le giornate dei più piccoli, impossibilitati a uscire di casa per via delle misure restrittive introdotte dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24), è possibile utilizzare il proprio smartphone per mostrare loro vari animali in 3D grazie alla Realtà Aumentata di Google. Per ammirare varie creature a grandezza naturale, chi possiede un device Android compatibile con AR Core o un iPhone compatibile con AR Kit non deve fare altro che cercare i loro nomi sul motore di ricerca (scrivendoli in inglese è possibile ottenere un ventaglio più ampio di risultati). Questa funzione è stata presentata per la prima volta dal colosso di Mountain View in occasione dell’evento Google I/O 2019 ed è disponibile in Italia dallo scorso dicembre.

Come visualizzare un animale tramite la Realtà Aumentata

Una volta cercato il nome dell’animale che si desidera osservare tramite la Realtà Aumentata, è sufficiente raggiungere il riquadro “Faccia a faccia a grandezza naturale con: [nome dell’animale]”, premere il tasto “visualizza in 3D”, selezionare “Vedi nel tuo spazio” e inquadrare il pavimento per ammirarne la riproduzione tridimensionale sullo schermo del proprio smartphone. Una volta posizionata la creatura è possibile ingrandirla o rimpicciolirla, oltre a fotografarla e filmarla. Per visualizzare senza problemi gli animali 3D è necessario avere uno smartphone o un tablet con una versione del sistema operativo pari o successiva a Nougat oppure un iPhone o un iPad con iOS 11 o versioni successive.

L’elenco completo degli animali disponibili

Ecco l’elenco completo di tutti gli animali in 3D che Google mette a disposizione dei propri utenti:

• Cane (disponibili varie razze, tra cui Carlino, Bulldog francese e Rottweiler)

• Gatto

• Capra

• Alligatore

• Orso bruno

• Rana pescatrice

• Anatra

• Aquila

• Ghepardo

• Pinguino imperatore

• Lupo

• Riccio

• Leone

• Cavallo

• Ara

• Polpo

• Panda gigante

• Squalo

• Pony Shetland

• Serpente

• Tigre

• Tartaruga