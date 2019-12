Da grandi classici che si rinnovano alle novità che spingono sull'ibrido. Ecco quali sono le dieci auto più attese dei prossimi mesi.



Hyundai i10

A gennaio è previsto l'arrivo della "piccola" di casa Hyundai, la i10. Le dimensioni restano contenute, ma il passo si allunga di 4 centimetri per fare più spazio nell'abitacolo. Contenuto resta anche il prezzo, nonostante le innovazioni tecnologiche e di sicurezza a bordo. La Hyundai i10 ha due motorizzazioni a benzina: 1.0 a tre cilindri da 67 CV o 1.2 da 87 CV.

Peugeot 2008

A gennaio è il momento anche della Peugeot 2008, sulla quale la casa francese ha eseguito un deciso rinnovamento. I cambiamenti sono evidenti sin dall'estetica e dalle dimensioni: l'auto si allunga di 14 centimetri, raggiungendo i 4,30 metri. Per ora sarà sul mercato in diverse motorizzazioni benzina e diesel. L'elettrica è prevista, ma non sarà disponibile all'esordio.

Ford Kuga

Il tris del primo mese dell'anno porta nelle concessionarie la nuova Kuga, che si presenta con un look rinnovato e prende diversi elementi dalla “sorella” Focus. Crescono le dimensioni, di quasi 9 centimetri in lunghezza e 44 millimetri in larghezza. Tutto per recuperare spazio anche nell'abitacolo.

Volkswagen Golf

La Volkswagen Golf è arrivata all'ottava generazione. Sarà probabilmente l'uscita più attesa di febbraio. Si parte sempre dalla base del modello precedente, ma questa volta il salto è notevole, sia a livello estetico che come varietà della gamma, che andrà dalla benzina all'ibrido.

Audi A3

A marzo si rinnova un altro grande classico, l'Audi A3, che con la Golf ha in comune lo stesso pianale. Non ci sono ancora immagini ufficiali, ma non sono attese rivoluzioni estetiche. Dovrebbe essere più grande e disponibile anche nella versione a tre volumi.

Land Rover Defender

Gli amanti dei fuoristrada hanno già segnato sul calendario il mese di marzo, quando verrà presentata la quinta generazione di un modello storico, il Land Rover Defender. Un modello che affonda le radici nel 1948 ed è stato capace di rinnovarsi nel corso dei decenni.

Seat Leon

Sempre a marzo, ecco la quarta generazione della Seat Leon. Il pianale è in comune con A3 e Golf, mentre il design dovrebbe essere più delicato rispetto alle linee del modello attuale. In seguito arriverà anche nella versione station wagon.

Skoda Octavia

Skoda Octavia sarà lanciata ad aprile, con l'auspicio di confermare la propria fama di familiare pratica, sia in versione berlina che station wagon. Ai motori benzina e diesel, si affiancano i modelli ibridi.

Mercedes GLA

Sorella della Classe A, la Mercedes GLA è alla sua seconda generazione. Le linee dovrebbero smussarsi, mentre sarà confermata l'abbondante dotazione multimediale all'interno. Dovrebbero arrivare motorizzazioni benzina e diesel, anche in versioni che si annunciano piuttosto "spinte".

Toyota Yaris

La Yaris è già un classico. Questa volta però Toyota sembra essersi orientata verso un salto estetico consistente: più bassa, slanciata e sportiva. Le dimensioni restano contenute, ma passo e larghezza si ampliano di 5 centimetri ciascuno. Come ormai da tradizione, ci sarà anche una versione ibrida.