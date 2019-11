Nei primi mesi del 2020, Lenovo aprirà il suo primo Flagship store europeo a Milano. L’edificio di tre piani sarà situato all’incrocio fra Corso Matteotti e Via S. Pietro all’Orto e all’interno presenterà varie aree, tra cui un auditorium, un angolo commerciale, un bar e delle zone dedicate al co-working. Non mancheranno, naturalmente, degli spazi in cui scoprire le tecnologie della multinazionale cinese e provare esperienze immersive nel digitale. Nelle intenzioni della multinazionale cinese, il nuovo negozio contribuirà a diffondere fra i cittadini e i turisti che visitano Milano la conoscenza delle nuove tecnologie come fattore di inclusione sociale e non solo di progresso economico e produttivo. Il flagship store, infatti, nasce per dare ai visitatori la possibilità di scoprire in che modo le innovazioni tecnologiche possono contribuire a migliorare la vita delle persone. Il tutto si riassume nella vision di Lenovo: “Smarter Technology for All”.

Gli obiettivi di Lenovo

“Siamo orgogliosi di aprire a Milano uno spazio di incontro tecnologico, sociale, culturale ma anche di relax e di svago, in cui le persone possano provare nuove esperienze con il mondo digitale”, dichiara Emanuele Baldi, amministratore delegato e Country General Manager di Lenovo per l’Italia. “Ci auguriamo con questa iniziativa di dare un contributo alla creazione di un ecosistema dedicato all’innovazione, che possa offrire a Milano ulteriore impulso verso l’apertura e la crescita internazionali”, aggiunge Baldi. L’amministratore delegato spiega che Lenovo sta progettando uno spazio in cui i visitatori potranno sperimentare e conoscere le tecnologie che possono migliorare la vita delle persone, dalle soluzioni dell’high performance computing ai nuovi PC e tablet con Intelligenza Artificiale, dai dispositivi connessi al gaming, dalla Realtà Virtuale fino agli smartphone. Oltre a varie aree dedicate ai prodotti di Lenovo, all’interno del negozio saranno anche presenti delle zone in cui i visitatori potranno partecipare a eventi e iniziative culturali, utili per divertirsi e migliorare le proprie conoscenze.