Eicma, la 77esima Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, ha preso ufficialmente il via oggi presso i padiglioni di Fiera Milano a Rho, con la due giorni dedicata alla stampa, e fino al 10 novembre presenterà per tutti gli appassionati delle due ruote le numerose novità in arrivo previste per il settore. Il successo di pubblico è abbastanza prevedibile: le statistiche della storia recente dell’Eicma dicono che solo negli ultimi 15 anni l’esposizione ha accolto più di 10 milioni di visitatori.

Uno spazio espositivo più grande

La nuova edizione di Eicma prevede, tra le novità più importanti, l’allargamento degli spazi espositivi. Saranno otto i poli fieristici (due in più rispetto alla scorsa edizione), che ospiteranno i visitatori al cui interno si svolgerà un nutrito programma tra anteprime, presentazioni di nuovi modelli e anticipazioni sul mercato che verrà. Con un occhio a ciò che succede in Italia, ma con l’idea viva di allargare sempre più gli orizzonti verso il mercato internazionale. A conferma di ciò, la presenza massiccia di espositori stranieri, che saranno circa il 60% del totale.

Oltre 1800 marchi presenti

All’interno dei padiglioni l’esposizione riunirà più di 1800 marchi legati al mondo delle due ruote provenienti da ben 43 Paesi, per quello che è diventato un appuntamento fisso per il settore nazionale ma anche mondiale. Oltre a poter accedere agli stand degli operatori presenti, si potrà partecipare ad incontri con piloti, vip e le numerose autorità presenti. Verrà allestita come di consueto un’area esterna, teatro anche quest'anno di MotoLive, la pista dove si svolgeranno show e competizioni motoristiche ad alto tasso adrenalinico. Si potranno vedere esibizioni di più discipline off-road, dal freestyle motocross al trial acrobatico, con uno spazio dedicato anche ai bambini, come l’Eicma For Kids, che avvicina i piccoli alla bicicletta e alle moto.

Attenzione all’elettrico

Un minimo comune denominatore sarà quello che porterà all’attenzione per i mezzi elettrici. Tra le novità da segnalare infatti il debutto del marchio italiano Wow! che presenterà due scooter elettrici in grado di erogare una potenza massima di 4.0 kW (L1e) e 6.0 kW (L3e) e l’arrivo di RevoNex, lo scooterone elettrico targato Kymco. Tra le altre curiosità quella che riguarda il fenomeno E-Bike, le biciclette a pedalata assistita che potranno anche essere testate dal pubblico su una pista coperta.

Orari, info e biglietti

Eicma 2019 apre i battenti per il pubblico giovedì 7 novembre dalle 9.30 alle 18.30, mentre venerdì 8 novembre vi si potrà accedere dalle 9.30 alle 22.00. Sabato 9 e domenica 10 gli orari di apertura andranno dalle 9.30 alle 18.30. i biglietti d’ingresso open, validi per un giorno a scelta dal giovedì alla domenica, hanno un prezzo di 19 euro se acquistati online, mentre costeranno 23 euro in cassa. Sono previste riduzioni per bambini e over 65 (solo alle casse): i piccoli da 0 a 8 anni entreranno gratis, dai 9 ai 13 anni il biglietto costerà 12 euro, dai 14 ai 17 anni 15 euro. Per gli over 65 è previsto il prezzo di 12 euro. Occhio poi ai prezzi speciali: l’ingresso serale (solo venerdì 8 dalle 18.00 in poi) costa 12 euro, mentre le donne posso entrare gratis solo venerdì 8, ritirando il biglietto alle casse.