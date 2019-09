Un utente Twitter ha postato un video, girato con lo smartphone, per dimostrare che il guidatore di una Tesla può dormire insieme ai suoi passeggeri mentre si viaggia in autostrada. Nonostante gli occupanti del veicolo non abbiano avuto alcun problema, l'azienda ha sottolineato che i guidatori della Tesla devono comunque rimanere vigili.

Addormentati a 90 km/h

Dakota Randall, content producer presso un network sportivo, ha girato il video domenica dalla propria auto, inquadrando la testa del guidatore palesemente a penzoloni, segno di un sonno profondo. Ha dichiarato che si trattava di un'auto elettrica Tesla, all'interno della quale anche il passeggero accanto al guidatore stava dormendo. Come riporta il Guardian, dopo aver constatato che entrambi gli ospiti della vettura fossero addormentati, Randall ha capito che l'auto aveva il pilota automatico impostato su una velocità di crociera di 90-95 km/h. L'auto transitava su un'autostrada nei pressi di Newton, in Massachusetts.

Il divieto di Tesla

Randall ha guidato accanto alla Tesla per una quarantina di secondi, suonando il clacson per tentare di svegliare il guidatore. Poi ha accelerato lasciando indietro l'auto e postando il video con il messaggio: "Un tipo letteralmente addormentato al volante sulla Mass Pike (una locale strada a pedaggio, ndr). Un posto perfetto per farlo". L'uomo non ha avvertito la polizia ma il tweet ha attirato l'attenzione di Tesla che si è affrettata a sottolineare, in una comunicazione ufficiale, che il sistema di monitoraggio del guidatore ripete costantemente all'autista di restare vigile e proibisce l'uso del pilota automatico quando i segnali sono ignorati.