Fifa 19, ecco le nuove maglie di Juve, Real, United e Bayern

Fifa 19 rifà il look di quattro top team europei. Le maglie in edizione limitata di Juventus, Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco sono ora disponibili in versione virtuale su Fut 19 e in alcuni store ufficiali Adidas dei club in questione. E’ la prima volta che oltre che per l’edizione digitale, le maglie vengono realizzate per essere messe in commercio e a disposizione dei fan per essere indossate. Si tratta di 7mila maglie speciali confezionate infatti in tessuto traspirante per donare il massimo comfort sia sul campo da gioco che su quello virtuale della simulazione calcistica più famosa. (GUARDA IL VIDEO)

Ogni maglia è stata creata da EA Sports per reinterpretare lo spirito di ciascuna squadra coinvolta nell’operazione. Entriamo nel dettaglio dei kit. Quello ideato per la Juventus si materializza in una maglia iridescente che nelle intenzioni dei creativi dovrebbe rispecchiare la forza di una squadra che vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni. La casacca del Real Madrid si caratterizza invece per dei fasci di luce bianca su uno sfondo blu notte per rappresentare una storia caratterizzata da campioni galattici che hanno saputo con le loro giocate abbagliare la platea mondiale. Per il Manchester United ci si è sbizzarriti, immaginando una tenuta leopardata per simboleggiare la nobiltà e il rispetto che incute la formazione guidata da Mourinho. Un’esplosione vulcanica, infine, fa risaltare la potenza della “Stella del sud”, l’inno che risuona all’Allianz Arena prima delle partite casalinghe del Bayern Monaco.

Non tutte le tenute incontreranno i favori dei puristi, ma va apprezzata l’iniziativa che sa coniugare il gusto del gioco virtuale con quello della passione reale. Di certo se scenderete in campo con una delle maglie griffate Fifa 19 per la partitella settimanale di calcetto con gli amici non passerete inosservati.

