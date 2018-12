True Surf, il videogioco della Wsl per essere sulla cresta dell’onda

Qual è il videogioco sulla cresta dell’onda? Marvel’s Spiderman? Fifa 19? Assassins Cred? Call of Duty? Sbagliato. Ovvero forse questi sono tra i titoli del momento, ma se volete giocare cavalcando davvero dei cavalloni di mare dovete rivolgervi a True Surf, il gioco creato per la Wsl e Surfline.

Si tratta di un videogioco per la piattaforma Iphone e per i possessori di Ios e disponibile gratuitamente, il che non guasta mai (anche se poi gli extra richiedono un piccolo abbonamento). Una volta scaricato il gioco dall’App Store avrete la possibilità di scegliere l’onda perfetta, un po’ come fanno tutti i patiti della tavola, girando il mondo alla sua ricerca, dalle Hawaii alle Fiji, dal Portogallo al Sudafrica, fino all’Australia dove si infrangono i sogni del mitico Bodhi di Point Break, e dove voi potete fare meglio.

Si tratta di cavalcare 21 delle più impressionanti creste d’acqua al mondo, che si spostano in maniera realistica grazie a un motore che ne riproduce la fisica e alle variazioni che vengono registrate in tempo reale dalle previsioni meteo marine degli esperti di Surfline. I personaggi tra cui scegliere all’inizio del gioco sono sei. Fatta la tua scelta potrai iniziare a surfare e accumulare progressi e punti esperienza che rafforzeranno la tua reputazione e ti porteranno a fare carriera, sbloccando viaggi e acquistando attrezzi come shortboard, funboard, longboard o accessori di abbigliamento forniti dalle più prestigiose marche del settore al mondo.True Surf è l’unico gioco con licenza della lega mondiale, come globale è il divertimento visto che si può gareggiare on-line con giocatori di tutto il mondo alla conquista del titolo del re dei mari. O almeno di quello della tavola per solcarli.