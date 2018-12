Facebook come Musical.ly: arrivano le clip sincronizzate

Dopo essere stato accusato di aver mutuato diverse funzioni da Snapchat, Facebook sembra pronto a "prendere ispirazione" da un'altra app molto in voga tra i più giovani: Musical.ly.

In arrivo le clip "sincronizzate"

Secondo i portali specializzati, La nuova funzione, che il colosso di Mark Zuckerberg sta ancora testando, si chiama Lip Sync Live: un modo semplice per condividere clip musicali in cui gli utenti possono cantare la canzone in sottofondo. Esattamente come succede in Musical.ly, che proprio a questa caratteristica deve il suo successo: 200 milioni di utenti e la recente acquisizione da parte di un gruppo cinese. Unica grande differenza, a quanto pare, è che la funzione sarà disponibile solo per le dirette streaming sulla piattaforma.

Le altre differenze con Musical.ly

Per utilizzare Lip Sync Live basterà cliccare sull’apposita icona nella schermata della diretta, selezionare la canzone e, una volta premuto "play", seguire il testo. Facebook sperimenta l'opzione, forte dei nuovi accordi stabiliti con le case discografiche, grazie ai quali è anche possibile utilizzare canzoni famose per i video condivisi. Per i critici, restano però delle differenze fondamentali con Musical.ly, che offre più strumenti per la registrazione e clip customizzate.