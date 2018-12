Roma accende il primo segnale 5G, Raggi: "Grande opportunità"

Roma apre il suo percorso verso le reti di nuova generazione. Il sindaco della capitale, Virginia Raggi, ha infatti acceso il primo segnale 5G . Le antenne per la nuova rete mobile sono state collocate nella biblioteca Fabrizio Giovenale e il segnale è stato tramesso a due terminali.

I primi servizi nel 2020

Le antenne, che sono alte alcune decine di centimetri, avranno presto le dimensioni di uno smartphone, hanno spiegato i tecnici di Ericsson che insieme a Fastweb porta la tecnologia 5G nella capitale. Il via alla sperimentazione è frutto di un accordo siglato lo scorso settembre tra il Campidoglio e l'operatore italiano. Il protocollo d'intesa, firmato dal Comune di Roma e dal direttore Relazioni esterne di Fastweb Sergio Scalpelli, prevedeva di "accendere" il 5G nel 2018, per rendere disponibili servizi di ultima generazione entro il 31 dicembre del 2020.

Cosa prevede l'accordo

Secondo i termini dell'accordo, in questa prima fase non ci sarà alcuna spesa da parte dell'amministrazione e dei cittadini. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di rete, necessarie per lo sviluppo dei nuovi servizi digitali, saranno affidati a Fastweb; mentre Roma Capitale metterà a disposizione "tutte le informazioni in suo possesso riguardanti le infrastrutture civili che rientrano nella propria disponibilità". L'obiettivo della sperimentazione è la costruzione di una piattaforma in grado di supportare servizi e applicazioni nei settori della mobilità intelligente, della sensoristica, dell'industria 4.0, del turismo e della videosorveglianza. Le reti 5G non sono solo più veloci di quelle attuali, ma tenderanno a sfumare la distinzione tra rete fissa e mobile e saranno quindi importanti per lo sviluppo di un ecosistema digitale che connetta persone e cose.