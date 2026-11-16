Anna Kalinskaya si sposa, chi è il futuro marito Tomas Ferrari

Anna Kalinskaya ha definitivamente voltato pagina dopo la rottura con Jannik Sinner. L’ex fidanzata del campione italiano, anche lei tennista, ha un nuovo amore e, a sorpresa, ha annunciato le nozze con il compagno Tomas Ferrari. A dare la notizia è stata lei stessa con uno scatto pubblicato su Instagram: "Non vedo l'ora del nostro prossimo capitolo", si legge nel post che accompagna la foto in cui i due si scambiano un bacio. In bella vista, alla mano di Anna Kalinskaya, c’è un grande anello brillante: senza dubbio un anello di fidanzamento come confermato anche dall’emoji che chiude il post social.

Chi è Tomas Ferrari

Il futuro sposo si chiama Tomas Ferrari: un influencer e sportivo argentino con cui Kalinskaya aveva già avuto una relazione prima dell'inizio della sua storia con Sinner. I due, dopo la rottura tra la russa e il tennista italiano, si sono ritrovati e ora si preparano alle nozze. Nato negli Stati Uniti e cresciuto in Argentina, Tomas Ferrari è un atleta specializzato nel salto in alto. Il suo percorso sportivo, però, è principalmente legato al livello universitario, avendo gareggiato negli Stati Uniti con gli Arkansas Razorbacks.