Anna Kalinskaya si sposa, chi è il futuro marito Tomas Ferrari

Anna Kalinskaya si sposa, l’ex fidanzata di Sinner annuncia matrimonio con Tomas FerrariSport
Anna Kalinskaya ha definitivamente voltato pagina dopo la rottura con Jannik Sinner. L’ex fidanzata del campione italiano, anche lei tennista, ha un nuovo amore e, a sorpresa, ha annunciato le nozze con il compagno Tomas Ferrari. A dare la notizia è stata lei stessa con uno scatto pubblicato su Instagram: "Non vedo l'ora del nostro prossimo capitolo", si legge nel post che accompagna la foto in cui i due si scambiano un bacio. In bella vista, alla mano di Anna Kalinskaya, c’è un grande anello brillante: senza dubbio un anello di fidanzamento come confermato anche dall’emoji che chiude il post social.
Chi è Tomas Ferrari
Il futuro sposo si chiama Tomas Ferrari: un influencer e sportivo argentino con cui Kalinskaya aveva già avuto una relazione prima dell'inizio della sua storia con Sinner. I due, dopo la rottura tra la russa e il tennista italiano, si sono ritrovati e ora si preparano alle nozze. Nato negli Stati Uniti e cresciuto in Argentina, Tomas Ferrari è un atleta specializzato nel salto in alto. Il suo percorso sportivo, però, è principalmente legato al livello universitario, avendo gareggiato negli Stati Uniti con gli Arkansas Razorbacks.
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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. Poi la pausa per i problemi al ginocchio. A cura di Federica Villa