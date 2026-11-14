Nations League, l'orgoglio di Roberto Mancini: "In Belgio per vincere"

Lo ha detto il ct della Nazionale italiana alla vigilia della sfida contro i Diavoli Rossi che potrebbe valere la qualificazione ai quarti del torneo continentale. Diversi i dubbi di formazione, sicuramente out Frattesi e Cambiaghi

L'Italia di Roberto Mancini si trova a Bruxelles dove domani, 15 novembre, alle 20,45 andrà in scena la sfida contro il Belgio nell'ultima giornata della fase a gironi della Nations League, sapendo che anche con un pareggio gli Azzurri sarebbero qualificati ai quarti. "Essere qui per giocarsi la qualificazione in questo gruppo è motivo di orgoglio per quello che abbiamo fatto fino ad oggi", ha confessato il ct nella conferenza stampa della vigilia, "ma ora ci siamo, ce la giochiamo e vorremmo anche vincere sapendo che non sarà semplice perchè il Belgio è un'ottima nazionale".

La situazione di classifica

"Non sarà facile, il Belgio non è poi così distante dalla Francia, ma possiamo anche chiudere il girone al primo posto", ha sottolineato ancora il ct . Al momento e dopo il 3-1 rifilato alla Francia, gli Azzurri sono in vetta a quota 10 nel proprio girone, appaiati ai Bleus ma davanti grazie agli scontri diretti. Il Belgio insegue a nove. Vincendo, l'Italia andrebbe ai quarti da prima della classe e da testa di serie ma, come detto, il pareggio basterebbe comunque a garantire uno dei primi due posti, quelli che valgono la qualificazione. Ai Diavoli Rossi, invece, la vittoria darebbe la certezza del passaggio del turno.

I dubbi di formazione

Sulla formazione che scenderà in campo Mancini ha "le idee chiare", ma molto "dipende dalle condizioni dei ragazzi". Da monitorare, ad esempio, c'è la situazione che riguarda Riccardo Calafiori, "uno dei giocatori che dovremo valutare". Le defezioni sono già due, intanto. Infatti, dopo Davide Frattesi - autore del gol che ha ribaltato la partita con la Francia, fermato da un risentimento muscolare - ha lasciato il ritiro anche Nicolò Cambiaghi. L'attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia rimediato giovedì proprio contro i Bleus. Tra le possibili novità potrebbe esserci la presenza del milanista Cisse dal primo minuto, nel tridente d'attacco.