Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nations League, l'orgoglio di Roberto Mancini: "In Belgio per vincere"

Sport
©Ansa

Lo ha detto il ct della Nazionale italiana alla vigilia della sfida contro i Diavoli Rossi che potrebbe valere la qualificazione ai quarti del torneo continentale. Diversi i dubbi di formazione, sicuramente out Frattesi e Cambiaghi

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

L'Italia di Roberto Mancini si trova a Bruxelles dove domani, 15 novembre, alle 20,45 andrà in scena la sfida contro il Belgio nell'ultima giornata della fase a gironi della Nations League, sapendo che anche con un pareggio gli Azzurri sarebbero qualificati ai quarti. "Essere qui per giocarsi la qualificazione in questo gruppo è motivo di orgoglio per quello che abbiamo fatto fino ad oggi", ha confessato il ct nella conferenza stampa della vigilia, "ma ora ci siamo, ce la giochiamo e vorremmo anche vincere sapendo che non sarà semplice perchè il Belgio è un'ottima nazionale". 

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini - ©Ansa

La situazione di classifica

"Non sarà facile, il Belgio non è poi così distante dalla Francia, ma possiamo anche chiudere il girone al primo posto", ha sottolineato ancora il ct . Al momento e dopo il 3-1 rifilato alla Francia, gli Azzurri sono in vetta a quota 10 nel proprio girone, appaiati ai Bleus ma davanti grazie agli scontri diretti. Il Belgio insegue a nove. Vincendo, l'Italia andrebbe ai quarti da prima della classe e da testa di serie ma, come detto, il pareggio basterebbe comunque a garantire uno dei primi due posti, quelli che valgono la qualificazione. Ai Diavoli Rossi, invece, la vittoria darebbe la certezza del passaggio del turno.

I dubbi di formazione

Sulla formazione che scenderà in campo Mancini ha "le idee chiare", ma molto "dipende dalle condizioni dei ragazzi". Da monitorare, ad esempio, c'è la situazione che riguarda Riccardo Calafiori, "uno dei giocatori che dovremo valutare". Le defezioni sono già due, intanto. Infatti, dopo Davide Frattesi - autore del gol che ha ribaltato la partita con la Francia, fermato da un risentimento muscolare - ha lasciato il ritiro anche Nicolò Cambiaghi. L'attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia rimediato giovedì proprio contro i Bleus. Tra le possibili novità potrebbe esserci la presenza del milanista Cisse dal primo minuto, nel tridente d'attacco. 

Approfondimento

Nations League, a San Siro l’Italia batte 3-1 la Francia
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/11
Sport

Stipendi calciatori Serie A 2026/2027, la classifica dei più pagati

Nella top ten ci sono cinque calciatori che giocano nell’Inter, due nella Juventus, due nel Napoli e uno nel Milan. Ecco di chi sono gli stipendi più alti tra i big del campionato appena iniziato

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Nations League, l'orgoglio di Roberto Mancini: "In Belgio per vincere"

Sport

Lo ha detto il ct della Nazionale italiana alla vigilia della sfida contro i Diavoli Rossi che...

Ronaldinho, primo allenamento a Ravenna: è subito show

Sport

Il calciatore brasiliano, 46 anni, si è allenato insieme alla squadra allo stadio Benelli in...

Kimi Antonelli in Quirinale dona il suo casco a Mattarella

Sport

L'azzurro campione del mondo di Formula 1 ha incontrato il Presidente della Repubblica in...

Calcio, Raymond Domenech critica l'Italia: "Debolezza evidente"

Sport

Dopo l'ultima sfida tra Italia e Francia, e la vittoria dagli azzurri, arriva il commento al...

Jannik Sinner sbarca su TikTok: "Vi mostrerò il dietro le quinte"

Sport

Il tennista altoatesino pubblica il suo primo post sulla piattaforma. Già numerosissimi i...

Sport: I più letti