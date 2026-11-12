Ronaldinho torna in campo nel derby Ravenna-Forlì di Serie C

Il patron del club romagnolo, Ignazio Cipriani, ha ingaggiato l'asso brasiliano come uomo immagine strappandogli però anche la promessa di giocare almeno una gara. E quella partita, in effetti, si disputerà ed è in programma domenica 15 novembre. Si tratta di Ravenna-Forlì, valida per il campionato di Serie C

Manca sempre meno e la tensione sta salendo alle stelle. Una città intera è in fibrillazione per il ritorno in campo di Ronaldinho. Succede a Ravenna dove il patron del club romagnolo, Ignazio Cipriani, ha ingaggiato l'asso brasiliano come uomo immagine strappandogli però anche la promessa di giocare almeno una gara. E quella partita, in effetti, si disputerà ed è in programma domenica 15 novembre, Ravenna-Forlì, nel campionato di Serie C.

In campo 11 anni dopo l'ultima volta

Dinho tornerà dunque a calcare un campo di gioco in una partita ufficiale a undici anni di distanza dall'ultima gara disputata con il Fluminense. A Ravenna l'attesa è palpabile, l'asso brasiliano dovrebbe anche svolgere almeno un paio di allenamenti con il gruppo squadra. Anche perché la sfida di domenica sarà sentita a prescindere, visto che il Ravenna è secondo in classifica all'inseguimento della capolista Spezia. Non da meno, la gara sarà particolarmente importante anche perchè si tratta del derby della Romagna. L'appuntamento è alle 17.30 allo stadio Benelli di Ravenna. Oppure su Sky Sport, perché il ritorno in campo dell'ex Psg, Barca e Milan, nonché campione del mondo e Sudamerica con il Brasile, è evento da attirare tanti curiosi.