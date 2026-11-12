Ronaldinho torna in campo nel derby Ravenna-Forlì di Serie C

Il patron del club romagnolo, Ignazio Cipriani, ha ingaggiato l'asso brasiliano come uomo immagine strappandogli però anche la promessa di giocare almeno una gara. E quella partita, in effetti, si disputerà ed è in programma domenica 15 novembre. Si tratta di Ravenna-Forlì, valida per il campionato di Serie C
Manca sempre meno e la tensione sta salendo alle stelle. Una città intera è in fibrillazione per il ritorno in campo di Ronaldinho. Succede a Ravenna dove il patron del club romagnolo, Ignazio Cipriani, ha ingaggiato l'asso brasiliano come uomo immagine strappandogli però anche la promessa di giocare almeno una gara. E quella partita, in effetti, si disputerà ed è in programma domenica 15 novembre, Ravenna-Forlì, nel campionato di Serie C.
In campo 11 anni dopo l'ultima volta
Dinho tornerà dunque a calcare un campo di gioco in una partita ufficiale a undici anni di distanza dall'ultima gara disputata con il Fluminense. A Ravenna l'attesa è palpabile, l'asso brasiliano dovrebbe anche svolgere almeno un paio di allenamenti con il gruppo squadra. Anche perché la sfida di domenica sarà sentita a prescindere, visto che il Ravenna è secondo in classifica all'inseguimento della capolista Spezia. Non da meno, la gara sarà particolarmente importante anche perchè si tratta del derby della Romagna. L'appuntamento è alle 17.30 allo stadio Benelli di Ravenna. Oppure su Sky Sport, perché il ritorno in campo dell'ex Psg, Barca e Milan, nonché campione del mondo e Sudamerica con il Brasile, è evento da attirare tanti curiosi.
Prezzi record
Per l'evento, il Ravenna ha comunicato sui propri canali social i prezzi dei biglietti per assistere al ritorno in campo di Ronaldinho. Queste le tariffe:
- 𝗖𝘂𝗿𝘃𝗮 𝗠𝗲𝗿𝗼: €30 intero | €25 Under 18 | €20 Under 14
- 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮 𝗜𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗖𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮: €60 intero | €40 Over 65 e Under 18 | €30 Under 14
- 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮 𝗟𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮: €120 intero | €75 Over 65, Under 18 e Under 14
- 𝗖𝘂𝗿𝘃𝗮 𝗦𝘂𝗱: €30 intero | €25 Under 18 | €20 Under 14
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Una tribuna speciale
Per il Ravenna quello di Ronaldinho è un affare decisamente importante anche a livello economico e di immagine, come immaginato proprio da Ignazio Cipriani, desideroso di ripercorrere le gesta che stanno caratterizzando oggi il Como. Intanto si cerca di capire se Dinho giocherà dall'inizio oppure con uno spezzone a gara in corso. Tra l'altro all'interno dello stadio Benelli è stata montata una tribuna provvisoria da 1.800 posti per aumentare la capienza dell'impianto fino ai 7mila posti, intitolata R10, in onore del campione brasiliano.
©Getty
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