"I piloti di entrambe le vetture hanno tenuto un comportamento giudicato inaccettabile dai commissari, tanto più che un avvertimento era già stato diramato durante la riunione dei team principal, tenutasi in precedenza nella giornata. Entrambi i piloti hanno riconosciuto che le loro azioni erano ingiustificate e maldestre". Questo quanto emerso nel verbale prodotto dopo le seconde libere del Gp messicano
Scintille nelle prove libere del Gran premio di Formula 1 del Messico. L'olandese Max Verstappen su Red Bull Racing e il neozelandese Liam Lawson su Racing Bulls hanno, infatti, ricevuto una penalità in griglia di partenza in seguito ad una collisione registrata nel corso della seconda sessione di prove libere. "I piloti di entrambe le vetture hanno tenuto un comportamento giudicato inaccettabile dai commissari, tanto più che un avvertimento era già stato diramato durante la riunione dei team principal, tenutasi in precedenza nella giornata. Entrambi i piloti hanno riconosciuto che le loro azioni erano ingiustificate e maldestre", hanno segnalato i commissari di gara nel verbale che ha diffuso il resoconto della loro decisione. "Dato che si erano già verificati episodi analoghi durante le prove libere nel corso della stagione, i commissari hanno deciso di inasprire la sanzione (solitamente prevista), passando da un semplice richiamo formale a una penalità in griglia di partenza", è stato spiegato.
La collisione nelle seconde libere
In base a quanto successo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gp del Messico, dunque, si è verificato un contatto tra Verstappen e Lawson, un momento nel quale nessuno dei due piloti è stato disposto a cedere il passo all'avversario. Entrambe le monoposto hanno riportato danni ed è stata esposta la bandiera rossa per consentire la rimozione dei detriti in fibra di carbonio sparsi in pista, all'uscita della chicane situata ai piedi delle tribune del Foro Sol.
I risultati delle prove
Dopo le prime libere, intanto, la Ferrari di Charles Leclerc ha dominato anche le seconde proprio in vista del Gran Premio del Messico di Formula 1. Il monegasco ha fermato il tempo sull'1'17''827 precedendo la MacLaren di Lando Norris (+0''103) e la Mercedes di George Russell (+0''106). Quarto crono per il leader del Mondiale Kimi Antonelli (+0''217) davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0''311). Problemi per Lewis Hamilton, costretto a fermarsi a 30' dal termine con la sua Ferrari: per l'inglese undicesimo tempo.
Approfondimento
Antonelli campione del mondo F1 2026 in Messico se: le combinazioni
©Getty
Kimi Antonelli, chi è il pilota che ha rotto il digiuno italiano in F1
Il 19enne pilota bolognese ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio, conquistando il Gp di Cina a Shanghai al volante della sua Mercedes. Un successo bissato due settimane dopo a Suzuka, in Giappone, e che corona una carriera breve, ma già ricca di successi e record personali. A cominciare da quello di poleman più giovane della storia. Dalle origini del nome a una fugace apparizione cinematografica, il ritratto del talento italiano che fa sognare gli appassionati di motori