"I piloti di entrambe le vetture hanno tenuto un comportamento giudicato inaccettabile dai commissari, tanto più che un avvertimento era già stato diramato durante la riunione dei team principal, tenutasi in precedenza nella giornata. Entrambi i piloti hanno riconosciuto che le loro azioni erano ingiustificate e maldestre". Questo quanto emerso nel verbale prodotto dopo le seconde libere del Gp messicano

Scintille nelle prove libere del Gran premio di Formula 1 del Messico. L'olandese Max Verstappen su Red Bull Racing e il neozelandese Liam Lawson su Racing Bulls hanno, infatti, ricevuto una penalità in griglia di partenza in seguito ad una collisione registrata nel corso della seconda sessione di prove libere. "I piloti di entrambe le vetture hanno tenuto un comportamento giudicato inaccettabile dai commissari, tanto più che un avvertimento era già stato diramato durante la riunione dei team principal, tenutasi in precedenza nella giornata. Entrambi i piloti hanno riconosciuto che le loro azioni erano ingiustificate e maldestre", hanno segnalato i commissari di gara nel verbale che ha diffuso il resoconto della loro decisione. "Dato che si erano già verificati episodi analoghi durante le prove libere nel corso della stagione, i commissari hanno deciso di inasprire la sanzione (solitamente prevista), passando da un semplice richiamo formale a una penalità in griglia di partenza", è stato spiegato.