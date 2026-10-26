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Antonelli campione del mondo F1 2026 in Messico se: le combinazioni

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Sul tracciato di Città del Messico il pilota italiano è padrone assoluto del proprio destino: a Kimi basterà conquistare due punti per assicurarsi il Mondiale, senza dover pensare ai piazzamenti dei suoi inseguitori. Lo scenario più diretto prevede che gli basti chiudere la corsa al nono posto. In alternativa, il titolo arriverà anche piazzandosi in decima posizione, purché Russell non vinca la gara

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La strada verso la leggenda è ormai spianata. Dopo aver mancato, malgrado il successo, la prima opportunità matematica sul circuito di Austin, Kimi Antonelli si appresta a vivere il secondo match point mondiale nel Gran Premio del Messico, in programma domenica 1 novembre. Il giovanissimo pilota bolognese della Mercedes si presenta all'appuntamento con un vantaggio enorme di 123 punti sul compagno di scuderia George Russell, un numero di punti sufficiente per blindare una leadership che attende solo la certezza aritmetica per trasformarsi in trionfo.

In classifica il dominio totale delle Frecce d'Argento

La situazione al vertice del campionato del mondo riflette un dominio netto da parte della scuderia di Brackley, con le Ferrari a fare da principali inseguitrici. Kimi Antonelli guida la classifica piloti con 365 punti, seguito dal compagno di squadra George Russell a quota 242, con un distacco di 123 lunghezze. Subito dietro si posiziona Lewis Hamilton su Ferrari con 241 punti, mentre Max Verstappen su Red Bull occupa il quarto posto a quota 236. Chiude la top 5 l'altra Ferrari di Charles Leclerc con 233 punti. Matematicamente, gli unici avversari ancora teoricamente in lizza per il titolo restano Russell e Hamilton.

I punti a disposizione e la cassaforte di Kimi

Da qui al termine del campionato restano da assegnare in totale 125 punti. Con un margine così ampio, il distacco accumulato dal pilota italiano appare inattaccabile. A differenza della tappa statunitense, dove i risultati dei rivali hanno rimandato la festa, sul tracciato di Città del Messico Antonelli sarà padrone assoluto del proprio destino: a Kimi infatti basterà conquistare appena 2 punti per assicurarsi il Mondiale, senza dover pensare ai piazzamenti dei suoi inseguitori.

Le combinazioni per il titolo in Messico

La portata dell'evento è epocale, dato che un pilota italiano non vince il titolo Mondiale in Formula 1 dal lontano 1953. Per chiudere i giochi nella gara di domenica 1 novembre, Antonelli ha a disposizione diverse combinazioni favorevoli. Lo scenario più diretto prevede che gli basti chiudere la corsa al nono posto. In alternativa, il titolo arriverà anche piazzandosi in decima posizione, purché Russell non vinca la gara. Infine, Antonelli può anche permettersi il lusso di non fare punti, a condizione che sia Russell sia Hamilton non centrino la vittoria.

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