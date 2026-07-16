Principe William dopo la sconfitta con l'Argentina: "Avete dato tutto"

Tutta la Famiglia reale britannica ha espresso sui suoi social il dispiacere dopo la partita persa dalla nazionale dei Tre Leoni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il sogno della seconda Coppa del Mondo dopo quella conquistata in casa 60 anni fa, per l'Inghilterra, si è interrotto bruscamente nella semifinale contro l'Argentina. Andati in vantaggio in avvio di secondo tempo, i Tre Leoni non sono stati capaci di controllare la partita, finendo per subire la veemente reazione dell'Argentina, che nei minuti finali ha ribaltato la partita con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Una grande delusione per tutti gli inglesi, a partire dalla famiglia reale, che ha fatto pervenire il suo sostegno alla squadra attraverso i social.

William: "Distrutto" William, principe di Galles, erede al trono e da tradizione presidente della Football Association, ha scelto le sue Instagram Stories per lanciare il suo messaggio: "Distrutto. Inghilterra, avete dato tutto e siamo tutti orgogliosi di voi. Grazie a tutti, dentro e fuori dal campo, per un torneo incredibile. Lo spirito combattivo e la fiducia che avete dimostrato ci hanno ispirato tutti. La squadra inglese più completa di sempre in un torneo. Tenete la testa alta", ha scritto firmandosi con l'iniziale del suo nome.

Il messaggio del principe William sui social dopo la sconfitta dell'Inghilterra contro l'Argentina ai Mondiali di calcio 2026

Il messaggio della Famiglia reale Un messaggio di ringraziamento e affetto è apparso anche sulla pagina ufficiale della Famiglia reale: "Ci dispiace, Harry e la squadra (il riferimento è a Harry Kane, capitano della nazionale inglese, ndr). Anche se oggi voi Tre Leoni probabilmente vi state leccando le ferite, restate comunque l'orgoglio della nazione, e tornerete in alto".