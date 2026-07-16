Nata a Lecco nel 1977, da tempo lottava contro una malattia. Lascia il marito e due figlie di 14 e 19 anni. Dopo la carriera agonistica si era dedicata all’insegnamento dello sci di fondo

È morta a 48 anni Alessandra Arrigoni, sciatrice di fondo, ex atleta della Nazionale italiana juniores di biathlon e maestra di sci. A darne notizia è la Federazione italiana sport invernali che piange una sua rappresentante nel mondo delle discipline su neve. Nata a Lecco il 31 luglio 1977 e residente a Barzio, Alessandra Arrigoni era figlia di Natale “Natalino” Arrigoni, storico maestro di sci di fondo. Lascia il marito Luca Bortot, anche lui fondista, e due figlie di 14 e 19 anni. Da tempo lottava contro una lunga malattia, portando avanti fino all’ultimo il suo impegno per lo sport e le discipline che insegnava.