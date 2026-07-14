Croazia, arrestato Dario Simic ex difensore di Inter e Milan

L'ex difensore croato è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione sui permessi edilizi per un piccolo campeggio a Tisno, sulla costa adriatica. Fermate altre due persone: un ex funzionario regionale del turismo e un imprenditore locale. Il legale respinge le accuse: il suo assistito "ha sempre agito con onestà e integrità"

Dario Simic, ex difensore di Inter e Milan e già capitano della nazionale croata, è stato arrestato in Croazia nell'ambito di un'operazione anticorruzione legata alla realizzazione di un campeggio sulla costa adriatica. Il fermo, avvenuto a Zagabria, è stato riferito dai media locali e confermato dal suo avvocato. Insieme all'ex calciatore, 50 anni, sono state fermate altre due persone.

L'inchiesta sui permessi

Al centro dell'indagine c'è il rilascio delle autorizzazioni edilizie per una piccola struttura ricettiva a Tisno, sulla costa centrale del Paese: dieci piazzole e una capienza massima di trenta ospiti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tra il 2020 e il 2021 i permessi sarebbero stati concessi nonostante parte dei terreni fosse classificata come non edificabile e non conforme ai requisiti urbanistici. Gli inquirenti ipotizzano che le autorizzazioni siano state ottenute attraverso episodi di corruzione.

Oltre a Simic sono stati fermati un ex funzionario dell'amministrazione regionale del turismo, accusato di averlo aiutato a ottenere i via libera necessari, e un imprenditore locale che avrebbe fatto da intermediario. Già lo scorso anno lo stesso ex funzionario, insieme ad altre quattro persone, era stato incriminato per il presunto rilascio illecito delle autorizzazioni. Nel 2024, inoltre, le autorità di Tisno avevano presentato un esposto contro Simic per presunti lavori abusivi in un'area costiera protetta.

Né la polizia né la procura anticorruzione hanno finora confermato ufficialmente l'arresto, ma i media croati hanno diffuso immagini dell'ex calciatore in manette mentre veniva fatto scendere da un'auto della polizia.