MotoGp, Marc Marquez vince il Gp di Germania al Sachsenring

Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGp, bissando così il successo ottenuto nella gara sprint del sabato e chiudendo il suo weekend perfetto. Lo spagnolo, al suo decimo successo sul circuito del Sachsenring, ha preceduto le Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Fuori Fabio Di Giannantonio (Vr46) e Alex Marquez (Ducati Gresini), caduti dopo pochi giri. Assente Marco Bezzecchi che questa mattina si è operato per la frattura alla clavicola sinistra. In classifica generale il leader Jorge Martin (Aprilia) conserva 14 punti di vantaggio su Ogura e 18 su Marc Marquez.

Marquez scatta bene alla partenza e chiude in testa il primo giro. Inizia male, invece, Fabio Di Giannantonio che perde subito posizioni e scala al quinto posto. Ma l'italiano, già caduto nei test del mattino, scivola anche in gara ed è costretto al ritiro. Parte bene, invece, Alex Marquez che prova a tenere il ritmo del fratello finche non cade lui stesso in curva. Gli unici a resistere all'allungo di Marc Marquez sono Fernandez e Ogura. Si fa notare anche Pedro Costa che poi chiuderà quarto con la Ktm. Alle loro spalle i duello tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia: due anni fa valeva un mondiale, ora neanche il podio. Alle spalle di Marquez è battaglia tra le Aprilia Trackhouse: negli ultimi giri Ogura supera Fernandez e conquista il secondo posto, davanti allo spagnolo. Bagnaia, invece, resta sempre in scia a Martin senza mai impensierirlo: i due chiudono al quinto e al sesto posto.

La classifica generale

In classifica generale, Jorge Martin ha 208 punti davanti ad Ai Ogura (194 punti) e Marc Marquez (190 punti). Marco Bezzecchi è fermo a 184 punti, gli stessi di Fabio Di Giannantonio. "Sono super felice è un un weekend speciale. Se voglio vincere il campionato dovevo attaccare qui e lo abbiamo fatto. Bisogna fare le cose giuste quando ci sentiamo forti, ed è quello che abbiamo fatto nelle ultime gare. Sono contento di aver raggiunto le 10 vittorie qui al Sachsenring, è un numero importante", ha spiegato Marquez a fine gara. Soddisfatto anche Ai Ogura, ora secondo in classifica generale: "Sono davvero felice oggi, una domenica migliore di quanto mi aspettassi - afferma - È stato molto difficile sorpassare Raul Fernandez, ho avuto un buon passo fino alla fine. Sono molto contento perché non me l'aspettavo qui".