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MotoGp, Marc Marquez vince il Gp di Germania al Sachsenring

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©IPA/Fotogramma

Il pilota spagnolo della Ducati completa il suo weekend perfetto precedendo le Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez e rilanciandosi nella lotta per il Mondiale

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Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGp, bissando così il successo ottenuto nella gara sprint del sabato e chiudendo il suo weekend perfetto. Lo spagnolo, al suo decimo successo sul circuito del Sachsenring, ha preceduto le Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Fuori Fabio Di Giannantonio (Vr46) e Alex Marquez (Ducati Gresini), caduti dopo pochi giri. Assente Marco Bezzecchi che questa mattina si è operato per la frattura alla clavicola sinistra. In classifica generale il leader Jorge Martin (Aprilia) conserva 14 punti di vantaggio su Ogura e 18 su Marc Marquez. 

La gara

Marquez scatta bene alla partenza e chiude in testa il primo giro. Inizia male, invece, Fabio Di Giannantonio che perde subito posizioni e scala al quinto posto. Ma l'italiano, già caduto nei test del mattino, scivola anche in gara ed è costretto al ritiro. Parte bene, invece, Alex Marquez che prova a tenere il ritmo del fratello finche non cade lui stesso in curva. Gli unici a resistere all'allungo di Marc Marquez sono Fernandez e Ogura. Si fa notare anche Pedro Costa che poi chiuderà quarto con la Ktm. Alle loro spalle i duello tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia: due anni fa valeva un mondiale, ora neanche il podio. Alle spalle di Marquez è battaglia tra le Aprilia Trackhouse: negli ultimi giri Ogura supera Fernandez e conquista il secondo posto, davanti allo spagnolo. Bagnaia, invece, resta sempre in scia a Martin senza mai impensierirlo: i due chiudono al quinto e al sesto posto.

La classifica generale

In classifica generale, Jorge Martin ha 208 punti davanti ad Ai Ogura (194 punti) e Marc Marquez (190 punti). Marco Bezzecchi è fermo a 184 punti, gli stessi di Fabio Di Giannantonio. "Sono super felice è un un weekend speciale. Se voglio vincere il campionato dovevo attaccare qui e lo abbiamo fatto. Bisogna fare le cose giuste quando ci sentiamo forti, ed è quello che abbiamo fatto nelle ultime gare. Sono contento di aver raggiunto le 10 vittorie qui al Sachsenring, è un numero importante", ha spiegato Marquez a fine gara. Soddisfatto anche Ai Ogura, ora secondo in classifica generale: "Sono davvero felice oggi, una domenica migliore di quanto mi aspettassi - afferma - È stato molto difficile sorpassare Raul Fernandez, ho avuto un buon passo fino alla fine. Sono molto contento perché non me l'aspettavo qui".

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