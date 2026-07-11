MotoGP, qualifiche Gp Germania: pole per Marc Marquez davanti al fratello AlexSport
Tripletta Ducati in prima fila, con Di Giannantonio terzo. Bezzecchi cade, chiude ottavo ma tornerà in Italia per sottoporsi a operazione per frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Solo 11mo Pecco Bagnaia
Le qualifiche del Gp di Germania della classe MotoGp sono state una questione di famiglia. Marc Marquez ha infatti conquistato la pole positigion davanti al fratello Alex, con la Ducati che ha completato la sua tripletta in prima fila grazie al terzo posto di Fabio Di Giannantonio. Raul Fernandez (Aprilia) apre la seconda fila, affiancato da Ogura e Quartararo. Marco Bezzecchi ha l'ottavo tempo, ma il pilota dell'Aprilia ufficiale è caduto ed è rientrato al box dolorante. Gli esami hanno evidenziato "una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra" per cui il pilota sarà operato in Italia dal Dottor Giuseppe Porcellini. Solo 11mo Pecco Bagnaia, con oltre sette decimi di ritardo.
Per Marquez è la 77ma pole in carriera nella MotoGp. Il campione del mondo in carica partirà dalla prima posizione per la nona volta nella classe regina sul circuito del Sachsenring, diventando il primo pilota nella storia a raggiungere questo traguardo. Soprannominato "Il Re del Ring", il catalano della Ducati punterà domenica alla sua 13ma vittoria sul tracciato tedesco, la decima in MotoGP, che gli permetterebbe di eguagliare due record detenuti da Giacomo Agostini: il maggior numero di vittorie in una singola gara (13) e il maggior numero di vittorie su un singolo circuito nella classe regina (10).