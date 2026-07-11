Le qualifiche del Gp di Germania della classe MotoGp sono state una questione di famiglia. Marc Marquez ha infatti conquistato la pole positigion davanti al fratello Alex, con la Ducati che ha completato la sua tripletta in prima fila grazie al terzo posto di Fabio Di Giannantonio. Raul Fernandez (Aprilia) apre la seconda fila, affiancato da Ogura e Quartararo. Marco Bezzecchi ha l'ottavo tempo, ma il pilota dell'Aprilia ufficiale è caduto ed è rientrato al box dolorante. Gli esami hanno evidenziato "una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra" per cui il pilota sarà operato in Italia dal Dottor Giuseppe Porcellini. Solo 11mo Pecco Bagnaia, con oltre sette decimi di ritardo.