Moto, morti 2 piloti in una gara del campionato Alpe Adria a Brno

L'austriaco Philipp Steinmayr, 32 anni, e il romeno Adrian Rus, 43 anni, sono morti in seguito a un grave incidente avvenuto al via della gara di Stk1000/Sbk del Campionato motociclistico Alpe Adria di sabato 11 luglio

Due piloti sono morti in seguito a un grave incidente avvenuto ieri sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, durante una gara del Campionato motociclistico Alpe Adria. Le vittime sono l’austriaco Philipp Steinmayr, 32 anni, e il romeno Adrian Rus-Sinner, 43 anni.

La dinamica dell’incidente



L’incidente si è verificato poco dopo la partenza della gara della categoria Stk1000/Sbk. Steinmayr si è fermato in pista a causa di un problema tecnico quando è stato investito dalla moto di Rus-Sinner. Il pilota austriaco è morto sul posto, mentre il motociclista romeno è deceduto successivamente in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Rus-Sinner era conosciuto anche come vlogger nella comunità degli appassionati di motociclismo.

Cancellate le gare in programma nel fine settimana

Dopo l’incidente, gli organizzatori hanno cancellato tutte le gare ancora in programma nel fine settimana. "La Federazione Europea di Motociclismo (FIM Europe), l'Unione Motociclistica di Alpe Adria, l'Academy (promotore della competizione), la Federazione Motoristica Rumena, l'Unione Motociclistica Balcanica e l'Autodrom di Brno inviano le loro più sincere condoglianze alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che sono vicini ai due atleti", si legge nella nota congiunta che ha ufficializzato la morte dei due piloti.