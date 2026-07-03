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Milano, scontro tra auto e moto: muore ragazza di 23 anni

Cronaca

A una prima ricostruzione sembra che, a semaforo lampeggiante, la moto abbia omesso di dare la precedenza a un' auto che viaggiava a forte velocità

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Una ragazza di 23 anni è morta in sella alla sua motocicletta scontrandosi la notte scorsa con un' auto in via Papiniano a Milano. L'episodio è accaduto intorno alle 02.30. Oltre al personale del 118 sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente che, oltre alla moto, vede coinvolto un fuoristrada. La ragazza è morta in ospedale al Policlinico. A una prima ricostruzione sembra che, a semaforo lampeggiante, la moto abbia omesso di dare la precedenza a un' auto che viaggiava a forte velocità. Il conducente, rimasto su posto, è risultato negativo all'alcooltest.

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