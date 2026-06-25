Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

“Una grande visione di un cuore rossonero”, il libro dell'imprenditore Giuseppe Cassinari

Sport

Dalla passione per il Milan al progetto di un’arena sportiva, il debutto letterario di Cassinari racconta come l'amore per il calcio possa trasformarsi in una grande visione. Il libro si apre con un’intervista esclusiva del giornalista e scrittore sportivo Luca Serafini all’autore

ascolta articolo

"Una grande visione di un cuore rossonero" è il debutto letterario dell’imprenditore Giuseppe Cassinari e racconta come la sua profonda fede milanista si sia intrecciata con la sua vocazione imprenditoriale, fino a trasformarsi in un'opera concreta e ambiziosa: la progettazione di una delle più grandi arene sportive d’Europa.

Il racconto intreccia sport, dedizione, resilienza, famiglia e amicizia

Tra partite di calcio, ricordi e intense emozioni rossonere prende forma la storia di un bambino milanista che, con caparbietà e determinazione, diventa un imprenditore di successo. Un percorso lungo otto anni, fatto di vittorie e sconfitte, amicizie, tradimenti, scudetti e finali di Champions. È un racconto che va oltre lo sport e affronta temi come la dedizione, la resilienza e la voglia di affermare il merito anche quando ostacolato da logiche di clientelismo e nepotismo. In queste pagine si intrecciano amicizia, famiglia e il calcio più romantico, fatto di relazioni sincere e storie vissute dietro le quinte. Un viaggio che riporta alla dimensione più autentica del calcio di una volta, dove lealtà, rapporti umani e passione erano il vero cuore di ogni impresa sportiva.

epa12465178 Manchester United manager Ruben Amorim looks on ahead of the English Premier League match between Liverpool FC and Manchester United, in Liverpool, Britain, 19 October 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Vedi anche

Rúben Amorim, chi è il nuovo allenatore del Milan

L'autore dimostra come la passione possa farsi progetto

Giuseppe Cassinari intraprende fin da giovane un percorso imprenditoriale e accanto all’impegno professionale, coltiva da sempre l’amore per lo sport. Tifoso rossonero convinto e appassionato di tennis, vive lo sport come espressione di disciplina, passione e spirito di squadra. Grazie alla sua visione e alla tenacia con cui affronta ogni ostacolo, diventa socio della squadra del suo cuore e pone le fondamenta di quella che potrebbe essere la nuova casa del Milan. Il libro si apre con un’intervista esclusiva del giornalista e scrittore sportivo Luca Serafini all’autore, che introduce il lettore a un viaggio autentico: la testimonianza di come la passione possa farsi progetto, e l’amore per il calcio trasformarsi in una grande visione.

Leggi anche

Champions League, le squadre che ne hanno vinte di più. FOTO

Sport: Ultime notizie

Mondiali 2026: bene Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. LIVE

live Sport

Nella scorsa notte si è conclusa la terza giornata della fase a gironi. Nel gruppo C,...

Sinner a Wimbledon testa gilet refrigerante contro il caldo

Sport

L'inedito indumento è stato utilizzato stabilizzare la temperatura corporea, una tecnologia...

Mondiali 2026, le classifiche di tutti i gironi

Sport

Dall'11 giugno al 19 luglio 2026 si disputa in Canada, Messico e Stati Uniti la FIFA World Cup...

Mondiali, vincono Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica: i risultati

Sport

Con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delineano il quadro delle qualificate ai...

Mondiali, Svizzera-Canada 2-1 Bosnia-Qatar 3-1

Sport

Il girone B si chiude con la Svizzera prima, il Canada secondo e la Bosnia terza. Nella notte in...

Sport: I più letti