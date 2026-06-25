Dalla passione per il Milan al progetto di un’arena sportiva, il debutto letterario di Cassinari racconta come l'amore per il calcio possa trasformarsi in una grande visione. Il libro si apre con un’intervista esclusiva del giornalista e scrittore sportivo Luca Serafini all’autore
"Una grande visione di un cuore rossonero" è il debutto letterario dell’imprenditore Giuseppe Cassinari e racconta come la sua profonda fede milanista si sia intrecciata con la sua vocazione imprenditoriale, fino a trasformarsi in un'opera concreta e ambiziosa: la progettazione di una delle più grandi arene sportive d’Europa.
Il racconto intreccia sport, dedizione, resilienza, famiglia e amicizia
Tra partite di calcio, ricordi e intense emozioni rossonere prende forma la storia di un bambino milanista che, con caparbietà e determinazione, diventa un imprenditore di successo. Un percorso lungo otto anni, fatto di vittorie e sconfitte, amicizie, tradimenti, scudetti e finali di Champions. È un racconto che va oltre lo sport e affronta temi come la dedizione, la resilienza e la voglia di affermare il merito anche quando ostacolato da logiche di clientelismo e nepotismo. In queste pagine si intrecciano amicizia, famiglia e il calcio più romantico, fatto di relazioni sincere e storie vissute dietro le quinte. Un viaggio che riporta alla dimensione più autentica del calcio di una volta, dove lealtà, rapporti umani e passione erano il vero cuore di ogni impresa sportiva.
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L'autore dimostra come la passione possa farsi progetto
Giuseppe Cassinari intraprende fin da giovane un percorso imprenditoriale e accanto all’impegno professionale, coltiva da sempre l’amore per lo sport. Tifoso rossonero convinto e appassionato di tennis, vive lo sport come espressione di disciplina, passione e spirito di squadra. Grazie alla sua visione e alla tenacia con cui affronta ogni ostacolo, diventa socio della squadra del suo cuore e pone le fondamenta di quella che potrebbe essere la nuova casa del Milan. Il libro si apre con un’intervista esclusiva del giornalista e scrittore sportivo Luca Serafini all’autore, che introduce il lettore a un viaggio autentico: la testimonianza di come la passione possa farsi progetto, e l’amore per il calcio trasformarsi in una grande visione.