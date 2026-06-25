"Una grande visione di un cuore rossonero" è il debutto letterario dell’imprenditore Giuseppe Cassinari e racconta come la sua profonda fede milanista si sia intrecciata con la sua vocazione imprenditoriale, fino a trasformarsi in un'opera concreta e ambiziosa: la progettazione di una delle più grandi arene sportive d’Europa.

Il racconto intreccia sport, dedizione, resilienza, famiglia e amicizia

Tra partite di calcio, ricordi e intense emozioni rossonere prende forma la storia di un bambino milanista che, con caparbietà e determinazione, diventa un imprenditore di successo. Un percorso lungo otto anni, fatto di vittorie e sconfitte, amicizie, tradimenti, scudetti e finali di Champions. È un racconto che va oltre lo sport e affronta temi come la dedizione, la resilienza e la voglia di affermare il merito anche quando ostacolato da logiche di clientelismo e nepotismo. In queste pagine si intrecciano amicizia, famiglia e il calcio più romantico, fatto di relazioni sincere e storie vissute dietro le quinte. Un viaggio che riporta alla dimensione più autentica del calcio di una volta, dove lealtà, rapporti umani e passione erano il vero cuore di ogni impresa sportiva.