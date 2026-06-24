L’ex campione di sci Bode Miller arrestato per possesso di droga

È stato arrestato con l’accusa di possesso di droga Bode Miller, leggenda dello sci alpino statunitense. Il plurimedagliato campione olimpico è stato arrestato nella contea di Fremont, in Idaho, il 6 giugno anche se la notizia è trapelata solo nelle scorse ore. Poco dopo l’arresto, Miller è stato rilasciato su cauzione ma dovrà apparire in tribunale il prossimo 29 luglio per rispondere alle accuse.

Vita e carriera

Bode Miller, classe 1977, nella sua carriera sportiva ha collezionato sei medaglie alle Olimpiadi (un oro, tre argenti e due bronzi tra il 2002 e il 2016), due trofei in Coppa del mondo, due in Coppa del mondo nel Supergigante, uno in Coppa del mondo nel Gigante e un’altra Coppa del mondo nella Combinata. Miller è uno dei soli cinque uomini ad aver vinto almeno una volta in ognuna delle cinque specialità dello sci alpino. La sua vita familiare non è stata semplice. Nel 2013 Bode Miller ha perso il fratello Chelone, campione di snowboard, a causa di un attacco epilettico a soli 29 anni. Cinque anni dopo un’altra tragedia ha colpito il campione di sci un anno dopo il suo ritiro dalle gare: la morte, nel 2018, della figlia Emeline a soli 19 mesi in seguito a un incidente in piscina.