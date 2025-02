Coppa Italia, l’Empoli supera la Juventus ai rigori: è in semifinale

Dopo una buona partenza dei bianconeri, sono i toscani a passare in vantaggio nel primo tempo con Maleh. Nella ripresa Thuram trova il pareggio, poi ai rigori la spuntano gli uomini di D’Aversa. Duro l'allenatore bianconero Thiago Motta: "Provo vergogna per quello che abbiamo visto nel primo tempo e spero che anche i giocatori provino vergogna. Possiamo solo chiedere scusa". In semifinale c’è adesso il Bologna, mentre l’altra partita sarà tra Inter e Milan