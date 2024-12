Lecce, Pelmard fuori rosa dopo il ritiro della patente

Guai per il difensore giallorosso, che nella serata di mercoledì, al rientro dalla festa di Natale della società, ha “bruciato” l’alt degli agenti fuggendo ad alta velocità per le vie della città. Fermato e portato in Questura, per lui è scattato il ritiro della patente. Poi è arrivato anche il provvedimento del Lecce

Il Lecce ha disposto l'esclusione del difensore Andy Pelmard dalla rosa della prima squadra dopo che al calciatore, che nella serata di giovedì non si è fermato all'alt della polizia sfrecciando in auto per le strade della città, è stata ritirata la patente. La serata, cominciata con la cena sociale di auguri per le imminenti festività natalizie, per il calciatore ex Basilea si è infatti conclusa in Questura dopo un inseguimento per le vie della città.

La nota della società

"L'U.S. Lecce, alla luce dei fatti accaduti nella serata di ieri - si legge nella nota diffusa dalla società giallorossa, condanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore Andy Pelmard, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società". "L'U.S. Lecce - prosegue la nota, nell'attesa di operare gli opportuni approfondimenti su quanto avvenuto, ha disposto con effetto immediato l'esclusione del calciatore dalla rosa della prima squadra e valuterà il rilievo anche disciplinare delle condotte, riservandosi di adottare gli opportuni ed ulteriori provvedimenti di cui verrà data successiva comunicazione".