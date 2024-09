F1, Adrian Newey all'Aston Martin: "Volevo una sfida nuova"

L'ingegnere inglese, 65 anni, lascia la Red Bull dopo 20 per approdare alla Aston Martin, a partire dal primo marzo 2025, in qualità di Managing Technical Partner ed azionista. "Adrian è il migliore al mondo nel suo campo. Lui è la chiave, il pezzo principale del puzzle. Sarà il leader tecnico del nostro progetto. E' un azionista e partner ed è la migliore scelta possibile. Non è costoso per tutto ciò che porterà", ha commentato il proprietario, Lawrence Stroll durante la presentazione

Adrian Newey, 13 titoli mondiali costruttori in carriera in Formula 1, lascia la Red Bull dopo 20 anni per approdare alla Aston Martin, a partire dal primo marzo 2025, in qualità di Managing Technical Partner ed azionista.

La presentazione

L’arrivo di Newey, 65 anni, è stato ufficializzato oggi presso la sede di Silverstone del team inglese, alla presenza del proprietario della squadra, Lawrence Stroll. "Sono entusiasta di entrare a far parte di Aston Martin. Molti team mi hanno contattato e questo mi lusinga. Ma sono stato enormemente ispirato e colpito dalla passione e dall'impegno che Lawrence porta in tutto ciò in cui è coinvolto. In questa era moderna, è l'unico proprietario di team così coinvolto. E' determinato a creare una squadra vincente nel mondo", ha commentato entusiasta Newey.

Stroll: “La migliore scelta possibile”

L’ingegnere, che avrebbe firmato un contratto faraonico per circa 100 milioni di euro nel complesso, è stato conteso nei mesi scorsi da diversi team della F1 tra cui anche la Ferrari. Ma proprio l’Aston Martin nella settimana del GP dell'Azerbaijan aveva preannunciato di esser stato il team scelto da Newey che lavorerà sulla vettura del 2026, costruita secondo nuovi regolamenti, compresa una diversa power unit e con Honda, nuovo fornitore dei motori. "Adrian è il migliore al mondo nel suo campo. Lui è la chiave, il pezzo principale del puzzle. Sarà il leader tecnico del nostro progetto. E' un azionista e partner ed è la migliore scelta possibile. Non è costoso per tutto ciò che porterà", ha commentato Stroll durante la presentazione. Gioia anche da parte di uno dei piloti del team, Fernando Alonso: "Il talento di Adrian ha fatto crescere tutti, i team hanno dovuto migliorare le prestazioni per poter essere più competitivi. Penso che sia un grande giorno per noi. Per me sarà un'opportunità incredibile, a livello professionale, lavorare con Newey”.

Le vittorie in F1

Newey è stato protagonista in F1 con la McLaren che ha permesso a Mika Häkkinen di essere incoronato campione nel 1998 e nel 1999 e, prima ancora, con la Williams che ha portato un titolo ciascuno Mansell, Prost, Hill e Jacques Villeneuve tra il 1992 e il 1997. La consacrazione definitiva è arrivata poi con la Red Bull, progettata dall’ingegnere inglese e che ha portato alla scuderia di Milton Keynes sei titoli mondiali costruttori tra il 2010 e il 2023 e sette titoli piloti con Vettel (dal 2010 al 2013), poi Verstappen (dal 2021 al 2023).