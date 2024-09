Moto Gp, Gp di San Marino: vince Marc Marquez. Bagnaia secondo

Marc Marquez trionfa nel GP di San Marino. Il pilota del team Gresini, anche grazie alla pioggia iniziale sul circuito di Misano, va in testa e domina la gara fino alla fine. Pecco Bagnaia, partito in pole position, chiude al secondo posto davanti a Bastianini. Solo quindicesimo Jorge Martin tradito dalla pioggia e da una strategia sbagliata che lo ha visto sostituire troppo presto la sua moto con quella da bagnato, a differenza di tutti gli altri piloti di testa.

La gara

Secondo trionfo consecutivo, dunque, per Marquez, l'otto volte campione del mondo, che ha preceduto le Ducati Lenovo di Bagnaia, al secondo posto, e di Enea Bastianini, al terzo. In avvio di gara, come detto, arriva la pioggia che spinge molti piloti al cambio moto. Bagnaia resta in pista, azzeccando la lettura della situazione e riducendo il gap in campionato su Martin a soli sette punti. Brad Binder (Ktm) e Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) arrivano rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Alex Marquez, Quartararo, Miller, Di Giannantonio, Pol Espargaro. Martin (Ducati Prima Pramac) è lontano dalla testa, penalizzato dal cambio moto troppo anticipato. Dopo le prime gocce di pioggia, lo spagnolo è stato il primo a rientrare ai box, ignorando la scelta di Bagnaia.

La classifica

Con questo prezioso secondo posto Bagnaia, da -26, riduce il gap rispetto a Martin portandosi ora a -7 dal pilota spagnolo. L'italiano è a 305 punti rispetto ai 312 del rivale, con Marc Marquez che si porta a 259 punti e Bastianini a 250. Al quinto posto c'è Brad Binder con 161, mentre al sesto Acosta con 152.