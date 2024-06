F1, Gp Spagna. Norris e Hamilton volano nelle libere

Miglior tempo per la McLaren di Lando Norris nella prima sessione di prove libere, nelle seconde vola Hamilton. La Ferrari di Sainz insegue

La McLaren di Lando Norris ha fatto segnare i miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna, in calendario domenica prossima sul circuito catalano del Montmelò. Con il tempo di 1:14.228, il britannico precede di soli 14 millesimi Max Verstappen con la Red Bull e di oltre tre decimi la Ferrari di Carlos Sainz (+0.344). Nel sostanziale equilibrio tra i principali team, è rimasta un po' staccata la Ferrari condotta da Charles Leclerc, che aveva a disposizione meno aggiornamenti rispetto a quelli messi in pista sulla SF-24 di Sainz. Il monegasco ha chiuso all'undicesima piazza con un distacco di 1,2 secondi da Norris.

Seconde libere ad Hamilton

Nelle seconde invece è di Lewis Hamilton il miglior tempo. Il britannico della Mercedes ha chiuso al comando in 1:13.264, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, terza la McLaren di Lando Norris (il più veloce nella prima sessione). Quinto tempo per la Red Bull di Max Verstappen alle spalle della sorpresa Gasly. Sesto crono per Charles Leclerc.