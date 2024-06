Euro 2024, da Gulacsi a Mbappé: quando il calcio diventa impegno sociale

Introduzione

C'è il portiere che difende i diritti della comunità LGBTQ+, come l'ungherese Gulacsi, che si oppone apertamente al governo Orban. Il fuoriclasse della Francia Mbappé, che con l'attaccante interista Marcus Thuram chiede ai suoi connazionali di fermare l'avanzata della destra. C'è chi lotta contro il razzismo, sia in campo che fuori, chi difende la libertà e chi sostiene la Palestina. Non ci sono solo gol, vittorie e sconfitte. L'Europeo di calcio, appena iniziato, sta già facendo parlare di sé non per le performance dei giocatori, ma per l'impegno politico di alcuni di loro, diventato parte integrante della manifestazione, come una corsa o un allenamento. In sostanza, una squadra di pensatori liberi oltre il campo di gioco. Il legame tra calcio e politica è spesso stato difficile da evidenziare, e chi si espone rischia di essere visto come un 'ribelle'.