Giro d'Italia 2024, 16^ tappa, da Livigno a Santa Cristina Val Gardena

Il Giro d’Italia 2024 prosegue oggi con la sedicesima tappa, da Livigno a Santa Cristina Val Gardena/St. Christina in Gröden (Monte Pana). Si tratta di una frazione lunga 206 km, ancora in alta montagna, che arriva dopo la giornata di riposo di ieri. In maglia rosa c’è sempre Tadej Pogacar, che ha trionfato anche nell’ultima tappa corsa sabato , arrivando in solitaria sul Mottolino.

La sedicesima tappa

Quella odierna è una tappa di alta montagna, ma spezzata dalla valle dell’Adige e dell’Isarco che la rendono composta da tre parti. Montagna, con Foscagno Stelvio (Cima Coppi); pianura, da Prato allo Stevio fino a poco dopo Bolzano; montagna, con la salita di Passo Pinei e il finale in Val Gardena dopo Santa Cristina. Frazione che si svolge su strade con carreggiata abbastanza larga e in buono stato. Da segnalare le gallerie dello Stelvio in salita dopo Bormio e quelle in discesa (ampie e illuminate) a Foresta/Forst prima di Merano. Ultimi 3 km quasi tutti in salita ad eccezione della breve discesa che porta dal centro di Santa Cristina al ponte (-2 km) dove inizia lo strappo finale. Strappo di pendenza media attorno al 12% con punte del 16% nella parte iniziale con stretti tornanti.