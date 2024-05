Giro d'Italia, 15^ tappa da Manerba del Garda a Livigno: il percorso

La quindicesima tappa

La quindicesima tappa parte alle 10.40 da Manerba del Garda, in provincia di Brescia. L'arrivo a Livigno, in provincia di Sondrio, è previsto tra le 15.51 e le 16.34. Si tratta di una frazione di alta montagna, con un passaggio e l’arrivo sopra i 2.000 metri. Una frazione con cinque stelle di difficoltà, nella quale si superano 5 salite con il solo intervallo della Val Camonica: questa risalita rappresenta l’unico momento di “respiro”. Si scalano la salita di Lodrino, seguita dall’inedito Colle San Zeno la cui discesa è molto lunga e impegnativa. Si risale la Val Camonica da Pisogne fino a Edolo, per scalare il Mortirolo dal versante di Monno e scendere in Valtellina. Lunga risalita fino alle porte di Bormio con la breve scalata delle Motte, poi dopo Isolaccia Valdidentro salita al Passo di Foscagno. Segue una breve discesa e la salita finale composta dal Passo di Eira, in cima al quale si segue una strada asfaltata che risale la pista del Mottolino. Gli ultimi km sono quindi in salita: nell’ultimo la rampa finale presenta pendenze fino al 19%, seguite da un breve allentamento della pendenza e da un ulteriore “scalino” che porta alla retta finale di 50 m su asfalto larghezza 6 m.